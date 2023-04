El Senat ha donat llum verda definitivament a la reforma de la llei del 'només sí és sí' amb els vots del PSOE, del PP i del PNB. La iniciativa dels socialistes ha obtingut 231 vots a favor, 19 en contra i 4 abstencions en la votació d'aquest dimecres a la tarda. A la norma no s'hi han introduït canvis en el seu pas per la cambra alta i, d'aquesta manera, a partir d'aquest aval definitiu, la reforma entrarà en vigor després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). ERC ha votat en contra de la norma a la qual també s'oposa Unides Podem, ja que el soci minoritari de la coalició considera que la reforma desplaça el consentiment del centre. Junts s'ha abstingut.

Els delictes sexuals que es cometin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta reforma es penaran seguint aquesta modificació, però als delictes comesos prèviament se'ls continuarà aplicant la llei del 'només sí és sí' amb la qual s'han rebaixat penes en els últims mesos. "Sabem que les revisions continuaran produint-se, però sí que d'ara endavant els delictes tindran una pena adequada a la gravetat dels fets", ha dit la ministra de Justícia, Pilar Llop, en declaracions als passadissos del Congrés.

La reforma del PSOE incrementa les penes d'agressió sexual en els tipus bàsics -i no com a agreujants com defensava Unides Podem- quan hi hagi violència o intimidació. El text registrat incrementa a cinc anys el màxim per a una agressió sexual "si s'hagués comès emprant violència o intimidació o sobre una víctima que tingui anul·lada per qualsevol causa la seva voluntat".

L'actual redactat de la llei del 'només sí és sí' a l'article 178, no menciona la violència o intimidació i fixa la forquilla bàsica de totes les agressions sexuals entre un a quatre anys. Ara, el PSOE afegeix un apartat que fixa un subtipus agreujat quan hi hagi violència o intimidació amb una forquilla d'entre un a cinc anys. D'aquesta manera, es retorna a la forquilla de l'anterior Codi Penal en aquesta mena de casos.

Durant el tràmit parlamentari a la cambra baixa la reforma va incorporar esmenes tècniques pactades entre PSOE i PP. L'esmena més rellevant introduïda al text va ser per modificar la llei de protecció de la infantesa a proposta de Cs, Unides Podem, Més País i Junts. El text corregia una errada de la norma, coneguda com a llei Rhodes per garantir que la prescripció dels delictes greus contra la infantesa començarà a partir que la víctima compleixi els 35 anys. Per contra, no s'han introduït ni al Congrés ni al Senat les esmenes de Junts relacionades amb la pornografia que tenien com a objectiu limitar l'accés de menors d'edat a aquests continguts.