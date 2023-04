La Generalitat ha assenyalat l'empresa contractada per dur a terme les oposicions d'aquest dissabte per les diverses irregularitats que s'hi han produït, com retards, cancel·lació d'exàmens i violacions de l'anonimat de les proves. En declaracions a la premsa, la secretària d'Administració i Funció Pública, Alícia Correa, s'ha disculpat als examinands i ha obert la porta a repetir algunes de les proves. Tot i això, ho ha condicionat a les conclusions de l'informe intern que han encarregat per saber què ha fallat. "Estem a l'espera de l'informe jurídic, que ens indiqui si hi ha alguna vulneració dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat, i d'analitzar les situacions més personals", ha dit.

Correa ha explicat que és la primera vegada que la Generalitat externalitza aquestes proves i ha indicat que caldrà fer "una valoració jurídica de les responsabilitats contractuals" per si l'empresa, Cegos, ha comès "un incompliment molt greu i negligent de les clàusules essencials d'aquesta contractació". Si és així, ha advertit, haurà d'afrontar "la reparació dels possibles perjudicis ocasionats". Tot i això, ha justificat l'aposta per una externalització pel "volum molt important" de candidats i la falta de personal de Funció Pública: "Contractar una empresa és per ajudar a portar el procés. En cap cas ens pensàvem que sorgiria un incompliment i per això som tan contundents", ha resumit. De moment, el Govern està recollint informació però ja avança que "les incidències, com sembla a priori, poden ser imputables a l'empresa contractista", a la qual acusa de generar fins i tot "patiment en algunes persones opositores". "No podem tolerar la situació", ha afegit. Abans de veure com es fan les proves que han quedat pendents o si se'n repeteixen, ha asseverat que la Generalitat contactarà amb els representants sindicals per "treballar en una solució el més aviat possible". La resposta als afectats "serà immediata", ha garantit, com també l'exigència de responsabilitat a l'empresa.