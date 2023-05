La Mesa del Parlament s’ha reunit després de rebre la notificació formal de la retirada de l’escó de la presidenta suspesa, Laura Borràs, i ha proposat que la cambra presenti un recurs contenciós administratiu i demanar mesures cautelars al Tribunal Suprem contra la decisió de la Junta Electoral Central (JEC). Haurà de ser, precisament, la sessió plenària que està en marxa la que, amb una ampliació de l’ordre del dia per a aquest dijous a la tarda, avali la presentació del recurs. Tenint en compte que ERC, Junts i CUP són favorables a emprendre aquesta via i així ho han manifestat a la Mesa, es dona ja per fet que la proposta serà ratificada pel ple amb els vots dels tres grups. El PSC, per la seva part, ha votat en contra de la proposta.

La resolució de la JEC s’ha notificat formalment al Parlament a última hora del matí, tot i que dimecres al vespre ja es va saber la decisió que havia pres. I és que la Junta ha deixat sense efecte la credencial de diputada de Borràs i ha expedit directament la del següent membre de la llista de Junts per Barcelona, que curiosament és el dirigent de Demòcrates Antoni Castellà.