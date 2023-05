El secretari d'Estat de Memòria Democràtica, Fernando Martínez, ha participat en els actes organitzats pel Dia d'homenatge a les víctimes de l'exili. Segons estableix la Llei de Memòria Democràtica, aquesta jornada se celebra el 8 de maig en record de les persones que van haver de marxar de l'Estat com a conseqüència de la guerra civil espanyola i de la dictadura franquista.

Aquest any ha estat la primera vegada que s'ha commemorat la data, després que la norma s'aprovés l'octubre del 2022. Martínez ha pres part dels actes que han tingut lloc al Pertús, a Cotlliure i a Argelers, que entre d'altres han inclòs una caminada de 800 metres per un dels camins que s'utilitzaven per travessar la frontera entre Espanya i França.

A Cotlliure s'ha fet una ofrena floral a la tomba del poeta Antonio Machado i s'ha retut homenatge als exiliats al Centre Cultural de la localitat francesa. També s'ha fet entrega de Declaracions de Reconeixement i Reparació a representants de l'exili.

Entre les persones que han rebut aquesta distinció el Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica destaca Jesús García, últim brigadista viu, amb 104 anys, que resideix a Tolosa. Una altra distingida ha estat Ana Floristán, de 85 anys, una 'nena de la guerra' que va travessar la frontera amb 9 mesos com a part de l'exili que duria la seva família de França a Cuba.

A Argelers hi ha hagut dues ofrenes florals, una al cementiri dels espanyola i l'altra al monòlit que assenyala l'entrada al camp de concentració que hi va haver a la platja de la localitat del sud de França.