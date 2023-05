El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat un Consell de Ministres extraordinari aquest dijous per adoptar mesures per afrontar les conseqüències de la sequera a l'Estat. Segons la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, la sequera requereix mesures estructurals, "però també una reacció àgil quan es necessita". "L'any passat ja vam adoptar un paquet de mesures important per garantir l'abastiment d'aigua a les ciutats i perquè els agricultors disposin d'un suport per part de les administracions, i demà analitzarem en la mateixa línia el paquet que correspon a aquest any", ha dit en declaracions als passadissos del Congrés. Segons Ribera, el paquet inclourà alguna "continguts addicionals".

Ribera ha justificat que el govern espanyol adopti les mesures en un Consell de Ministres extraordinari en comptes d'esperar al Consell de Ministres del dimarts que ve. Segons la vicepresidenta, cal aprovar un conjunt de mesures "molt important", i "el debat monogràfic és rellevant". "S'ha decidit que puguem disposar de temps suficient per poder dedicar tota l'atenció del conjunt dels ministres a aquesta qüestió".