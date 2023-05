La Junta Electoral Central (JEC) ha acordat aquest dijous personar-se en els recursos que la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, i el Parlament de Catalunya han interposat davant el Tribunal Suprem contra la suspensió de l'acta de diputada de Borràs a la cambra catalana. L'òrgan electoral també ha acordat complir la petició del Suprem i enviar als jutges l'expedient de la suspensió que va acordar el 3 de maig, i emplaça Ciutadans, Vox i el PP –que van presentar les denúncies contra Borràs- així com al Parlament de Catalunya, que va recórrer aquella decisió, i Antoni Castellà, que la substitueix com a diputada, a comparèixer com a interessats davant el Suprem en un termini de cinc dies.