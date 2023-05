Antonio, Manuel, José, M. Carmen, María i Carmen continuen sent, un any més, els noms més habituals a Espanya, però el catàleg d’eleccions per a les nenes i els nens més petits no deixa d’ampliar-se: Mirha, Aurah, Asees, Yaren i Zimal són els nous noms de noia que han arribat recentment al Registre Civil, mentre que Nyam, Gurbaaz, Biorn, Liam Mateo i Zohan en són les novetats per als nois.

Aquests apel·latius innovadors conviuen amb d’altres que van ser propis d’una altra època, com Afrodisia, Acracia, Fraternidad i Cirina (que tenen dones octogenàries) i Acindino, Frumancio i Valerico. L’Institut Nacional d’Estadística ha actualitzat aquest dimarts la informació anual sobre els noms de les persones residents a Espanya, amb data 1 de gener del 2022. El top 10 S’hi aprecien poques novetats pel que fa als noms més freqüents: cap entrada ni sortida entre els 10 més habituals de dones (M. Carmen –641.875 dones responen a aquest nom–, María, Carmen, Ana María, Laura, María Pilar, María Dolores, Isabel, Josefa i María Teresa) i els 10 dels homes (Antonio –guanyador amb 640.854 ciutadans que es diuen així–, Manuel, José, Francisco, David, Juan, Javier, Daniel, José Antonio i Francisco Javier). En general, malgrat que són els més nombrosos, són noms que cada vegada es posen menys (des del 2010 només subsisteixen al top 10 María i Antonio) Més de sis milions de ciutadanes residents a Espanya porten María en el nom i més de 2,6 milions de ciutadans, José. Tot i que són molt nombrosos, la tendència de fer-los servir en noms compostos va a la baixa. Al segle XXI es prefereixen noms com Lucía, Paula i Carla, que repeteixen en els 10 més utilitzats des de l’any 2000; mentre que entre els nois l’únic que es dona les tres últimes dècades és Marc. Les noves generacions Entre el 2020 i el 2021, els triats per als nadons han sigut, en aquest ordre, Izan, Javier, Gonzalo, Miguel, Antonio, Liam, Nicolás, Gael, Luca i Marc. Per a les nenes, Lucía, Sofía, Martina, María, Julia, Valeria, Paula, Emma, Daniela i Carla. Si s’analitza des de principis del segle XXI, el llistat de noms més freqüents varia lleugerament. Lucía, María, Paula, Alba, Sara, Laura, Marta, Sofia, Carla i Claudia; Alejandro, Daniel, Pablo, David, Adrián, Álvaro, Hugo, Javier, Diego i Sergio. Els cognoms més freqüents són García, Rodríguez, González, Fernández, López, Martínez, Sánchez, Pérez, Gómez i Martín. Novetats en el Registre Civil Fins aquí, tot bastant previsible. Però l’INE també ha informat de les innovacions a l’hora de posar noms. La televisió, el món de l’espectacle i el cine en modelen els gustos. Els noms de dona amb menys edat mitjana són Mirha, Aurah, Asees, Yaren (un personatge de la telenovel·la turca ‘Hercai’) i Zimal. També tenim 54 nenes que es diuen Vaiana, com el personatge de Disney, 793 que tenen el nom de Cataleya (nom de la protagonista de la pel·lícula ‘Colombia’), 50 anomenades Lexa (personatge de la sèrie de ciència-ficció Los 100), 213 que es diuen Daenerys i 1.403 que es diuen Arya (tots dos noms de Joc de trons). Hi figuren com a apel·latius nous per a nens Nyam, Gurbaaz, Biorn (nom viking), Liam Mateo i Zohan (nom d’una pel·lícula protagonitzada per Adam Sandler). També trobem nens amb el nom d’Anuel (el mateix que porta el raper i exparella de Karol G) i Darell (raper porto-riqueny). Entre les curiositats, se sap que a Espanya hi viuen 631 Shakires, 426 Cristianos, 918 Lionels, 45 Canutos, 102 Querubines i 31 Pàmfils. Les possibilitats són nombrosíssimes: en aquest país hi ha 27.465 noms d’home que han sigut triats per a almenys 20 ciutadans i 28.304 de dona.