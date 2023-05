Vinícius Jr ha sigut expulsat de la gespa de Mestalla abans que es consumés la derrota del Madrid a València. Vinícius ha tornat a ser protagonista d’un incident com a visitant amb la grada local. En aquesta ocasió ha sigut a Mestalla, on el València i el Reial Madrid han disputat un partit molt calent perquè els xe es jugaven el descens. Després d’un enfrontament on Hugo Duro i Vinícius han arribat a la mans, el davanter del Reial Madrid ha vist la targeta vermella després de la revisió del VAR. L’expulsió ha tingut lloc minuts després d’una nova polèmica protagonitzada per Vinícius després de, presumptament, ser objecte d’insults racistes. El brasiler ha amenaçat d’abandonar el partit, però Ancelotti l’ha convençut de seguir.

Tot ha començat quan el brasiler encarava el seu defensor i, alhora, hi havia una altra pilota dins l’àrea local. El valencianista Comert ha volgut treure la segona pilota, que ha tocat amb la que jugava Vinícius, generant un episodi rocambolesc que De Burgos Bengoetxea ha resolt amb una falta fora de l’àrea, on era el madridista quan avançava. En els moments previs al servei de falta, hi ha hagut llançament d’objectes (entre els quals una taronja) des de la grada situada rere la porteria del València. «Aquest, aquest», van ser les paraules més repetides per Vinícius en el minut 70. El brasiler no va dubtar a assenyalar el presumpte emissor dels insults rebuts. L’hi va fer saber també a De Burgos Bengoetxea abans que s’acostés a parlar amb Rubén Baraja i el delegat de camp perquè emetessin un missatge contra els insults racistes des de la megafonia de Mestalla. "¡Has sido tú!". #LaLiga #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/SXzwvetqQI — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 21 de mayo de 2023 El col·legiat s’ha vist obligat a aturar el partit durant vuit minuts i des de la megafonia de Mestalla s’ha demanat als aficionats que s’abstinguessin de llançar objectes a la gespa i, alhora, evitar qualsevol tipus d’insults al rival. La seguretat de l’estadi ha fet fora de les instal·lacions valencianistes l’acusat per Vinícius i el partit ha continuat. Expulsat per agressió Ja en el temps afegit, Musha s’ha quedat la pilota per impedir que el Madrid pogués treure ràpid en els instants finals. Els futbolistes del Madrid, encapçalats per Vinícius, reclamen la pilota i acaben enfrontats amb els del València. Hugo Duro i Vinícius s’enganxen. En aquest moment és quan el brasiler li clava un cop al valencianista, com ratifica el VAR. De Burgos Bengoetxea acaba expulsant Vinícius malgrat les queixes de la plantilla blanca. Lluny d’acabar-se el conflicte, la baralla ha seguit camí del túnel dels vestidors. El davanter ha dedicat un gest a la banqueta i l’afició xe, enviant-los a Segona. Jaume Domènech ha anat a recriminar-l’hi, així com també Marchena, segon entrenador del València, i Rangel, el delegat. El madridisme, en bloc amb Vinícius «No és res nou, a Vinícius se li falta al respecte a tots els camps d’Espanya; l’hauríem de cuidar, és un baluard de la nostra Lliga i el nostre club. És una pena, el míster li ha preguntat si volia continuar jugant, però ja veiem que no podem fer res. No pot ser que porti 11 grogues i 1 vermella i els rivals surtin il·lesos. El gest de Segona de Vinícius ha estat malament, l’afició del València es mereix un respecte, segur que demana disculpes», va dir minuts després del final del partit Dani Ceballos a Movistar.