Els investigadors que s’ocupen d’aclarir la trama de compra de vots a Albudeite investiguen si els membres del PSOE de la localitat sota sospita compraven vots a canvi de substàncies estupefaents, concretament haixix, indiquen fonts pròximes al cas. El que farien, presumptament i a falta que es desenvolupin les indagacions acabades d’iniciar, seria subministrar la droga a consumidors, veïns del poble, amb la condició que votessin per correu o, el mateix diumenge, 28, ho fessin acompanyats d’un d’ells, que supervisaria i condicionaria la papereta.

Mentrestant, la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Mula ha dictat un acte pel qual aixeca el secret de sumari decretat per a les diligències prèvies 215/2023 obertes per un presumpte delicte de frau electoral, indiquen fonts judicials.

En la mateixa resolució, la jutge acorda el cessament de les intervencions telefòniques que havia acordat i trasllada ofici a la Junta Electoral de Zona per posar en el seu coneixement l’existència d’un procediment per delicte electoral, circumscrit, inicialment, al municipi d’Albudeite, apunten des del TSJ de Múrcia.

Les escoltes els van delatar

El jutjat va obrir aquesta causa independent quan, de forma inesperada, en unes mesures acordades en un altre procediment per tràfic de drogues es va advertir la possible existència de compra de vots. Va sortir en les escoltes. Això és, els investigadors de la Policia Judicial anaven darrere els presumptes narcos, i en les punxades telefòniques autoritzades van començar a escoltar converses en les quals van aparèixer indicis que s’estava traficant no només amb droga, sinó també amb paperetes.

«Fins al moment de dictar aquesta resolució, el procediment s’adreçava contra set persones, tres d’elles també investigades en les diligències per delicte contra la salut pública. Entre les quatre primeres hi hauria dues candidates d’una de les llistes que es presenten a les eleccions municipals d’Albudeite i dos familiars d’una d’elles», detallen des del tribunal. Fonts pròximes al cas van confirmar que alguns dels presumptes narcotraficants detinguts en l’operació que va destapar la trama són parents directes dels candidats socialistes sota sospita. Un, per exemple, seria germà de la número 6 de la llista d’Isabel Peñalver, Lorena Navarro, una candidata que també va ser arrestada i posada en llibertat dijous.

El jutjat rebia aquest divendres al matí l’atestat amb les diligències practicades per la Policia Judicial de l’Institut Armat, en què es reflecteix l’arrest i posterior posada en llibertat de 13 persones, entre elles les set que figuraven investigades en el procediment, i la compareixença de dues persones més com a investigades no detingudes.

La coalició Podem-Izquierda Unida-Aliança Verda fa un pas més després de conèixer la suposada compra de vots a Albudeite i Mazarrón i petició a la Junta Electoral Provincial, com a mesura cautelar, que no es comptabilitzi el vot per correu de forma provisional o que, si es fa, sigui en una urna separada de la dels vots emesos als col·legis electorals.