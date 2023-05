Ciutadans reuneix a les onze del matí el seu comitè nacional per decidir si es presenta o no a les eleccions generals després de la forta patacada patida el 28 de maig, que ha deixat el partit taronja a punt de desaparèixer. La decisió no està presa i l’únic òrgan que té capacitat per fer-ho és aquest. Però alguns dirigents de pes ja han manifestat la seva opinió en les últimes hores i, en alguns casos, com el d’Inés Arrimadas, és clau. L’expresidenta del partit i principal actiu polític no és partidària de presentar-se. I, sense ella al capdavant de la candidatura, la majoria de càrrecs considerarien que no tenen opcions. L’únic cap de cartell amb possibilitats és la de Jerez i la seva decisió és no fer-ho.

Així ho ha anat traslladant a gairebé tots els dirigents de l’executiva en les últimes hores i serà la posició que defensi avui en la reunió. La seva opinió és compartida per altres dirigents de pes, diputats, i també és el que pensa Begoña Villacís, encara vicealcaldessa de la capital i que diumenge es va quedar sense representació al palau de Cibeles en rebre un duríssim cop que no esperava.

Segons ha pogut saber aquest diari, hi ha altres opinions a sobre de la taula: alguns dirigents opinen que sí que s’han de presentar, d’altres aposten per fer-ho només per determinades circumscripcions, ja que no comportaria una despesa econòmica tan important i seria la manera de continuar existint com a opció política. No obstant, la postura majoritària és la de deixar passar aquest tren, agafar forces i estalviar el pressupost intern per a futures cites electorals.

Ciutadans vol traslladar la idea que no tanca definitivament. Els seus actuals líders, Adrián Vázquez i Patricia Guasp, sempre han mantingut que el partit acabaria el cicle electoral «passés el que passés» el 28 de maig. Però l’avanç electoral al 23 de juliol anunciat per Pedro Sánchez ha fet saltar pels aires totes les previsions. En la formació admeten «que no hi ha temps» per assumir un repte d’aquesta magnitud, i asseguren que si les generals haguessin sigut al novembre o al desembre sí que s’haurien presentat.