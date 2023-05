La publicació aquest dimarts, 30 de maig, del decret de convocatòria de comicis generals del 23 de juliol obre un nou període electoral a Espanya només 24 hores després de tancar-se el de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig. Una data, la del 23J, ple estiu, en la qual molts ciutadans estaran fora de les seves ciutats per les vacances, de manera que és previsible un notable augment de les sol·licituds de vot per correu.

La normativa que reflecteix la Junta Electoral Central (JEC) deixa clar que la sol·licitud per votar per correu es pot fer a partir de la data de la convocatòria, en aquest cas, aquest 30 de maig. Per als comicis esmentats, els votants disposen de termini fins al desè dia anterior a la votació, el 13 de juliol.

Aquests són els requisits que cal complir per votar per correu en la cita electoral del 23J: