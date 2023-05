Cs ha descartat presentar-se a les eleccions espanyoles anticipades del 23 de juliol. El comitè nacional del partit ha pres la decisió en una reunió convocada d'urgència aquest dimarts al matí després de l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Cs ha decidit no concórrer el 23-J després dels resultats de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig, que han certificat la desaparició de la formació a tots els parlaments autonòmics en què s'ha votat i també en els principals ajuntaments de l'Estat, com el de Barcelona o Madrid.

"El missatge de les eleccions ha estat molt clar. No tenim el suport suficient com a força política decisiva. Els espanyols no ens veuen com a una alternativa política transformadora", ha dit el secretari general, Adrián Vázquez, en roda de premsa.

Vázquez ha argumentat que el 23-J tornarà a ser un "plebiscit" sobre Sánchez tal com ho ha estat el 28-M i, davant d'aquest escenari, Cs considera que "avui dia no hi ha espai electoral" per al partit i no ha estat una proposta "prou atractiva".

Tanmateix, el secretari general ha rebutjat la possibilitat de dissoldre's i ha afirmat que la formació es "rearmarà" perquè "sí que hi ha espai polític per a les idees liberals". "Ens posem a treballar en un procés de rearmament orgànic i intel·lectual", ha dit, amb l'objectiu d'estar "preparats per al pròxim cicle electoral".

Vázquez ha explicat que al juliol Cs organitzarà una "gran trobada nacional" i que la formació "no descansarà ni un minut per tornar a representar" la ciutadania que se situa en un espai de centre. "Estarem esperant per tornar a ser decisius", ha subratllat.