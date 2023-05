La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha registrat Sumar com a partit de cara a les eleccions del 23 de juliol. Fins ara el moviment de Díaz no s'havia constituït formalment com a partit polític. En una piulada a Twitter aquest dimarts, Sumar ha comunicat la decisió de constituir "un partit instrumental que sigui el cor ciutadà del projecte" per presentar-se "amb garanties" el 23-J.

És el pas previ a formar una "confluència amb aquells que comparteixin l'horitzó de país". A partir de la convocatòria d'eleccions anticipades, Sumar, Podem i la resta de partits a l'esquerra del PSOE tenen 10 dies per pactar concórrer plegats com a coalició electoral. "Estem llestos per les eleccions", diu Sumar al tuit. Estamos listos para las elecciones. Constituimos un partido instrumental que sea el corazón ciudadano del proyecto y presentarnos con garantías el 23J.



Avanzamos en una confluencia con todas quienes compartan el horizonte de país. Queremos que @Yolanda_Diaz_ sea presidenta 💕 — Sumar (@sumar) 30 de mayo de 2023