El Ministeri d’Educació ha decidit «guardar en un calaix» l’esborrany del reial decret que regula la nova selectivitat, també anomenada PAU (a Catalunya) o Ebau, que s’havia d’aplicar a partir del juny del 2024. El motiu és la convocatòria de les eleccions generals el 23 de juliol, segons han assegurat a El Periódico, del grup editorial de Regió7, fonts d’aquest departament.

En una reunió que ha tingut lloc aquest dimecres en el ministeri que dirigeix Pilar Alegría, el secretari d’estat d’Educació, José Manuel Bar, el secretari general d’Universitats, José Manuel Pingarrón, i representants de la Conferència de Rectors han acordat paralitzar l’aprovació del reial decret de la nova selectivitat, que s’havia d’aplicar el juny del 2024, segons fixa la nova llei d’educació, la Lomloe.

El reial decret s’aprovarà però anirà al Consell de Ministres i es «guardarà en un calaix», segons fonts del ministeri, que han assenyalat que l’esborrany del reial decret està «completament tramitat».

Les fonts han posat èmfasi que això no suposarà que s’ajorni la posada en marxa de la nova prova d’accés a la universitat fins al 2025, com havien demanat algunes comunitats autònomes. Educació remarca que la nova selectivitat no es pot ajornar perquè la Lomloe estableix que la nova PAU ha d’estar en vigor el juny del 2024.

El gest del Govern, segons les mateixes fonts, es deu a un sentit de la «responsabilitat» a l’estar el Govern en funcions i entendre que és «més lògic» que el tiri endavant el nou Executiu, sigui del color que sigui. «Serà el pròxim Govern qui decidirà què fer amb el reial decret», afegeixen les fonts.

La Lomloe contempla que la nova selectivitat ha de ser més competencial i menys memorística. Entre les novetats de la nova PAU, destaca que la durada de cada un dels exàmens passarà a ser de 105 minuts en lloc dels 90 actuals, perquè aquests inclouran exercicis menys memorístics en què l’estudiant haurà de reflexionar i fer associacions d’idees, i no s’introdueix la prova de maduresa acadèmica inicialment prevista.

La selectivitat d’aquest juny, que a Catalunya serà els dies 7, 8 i 9 de juny, no tindrà canvis respecte a edicions anteriors.