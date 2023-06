El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dijous en una entrevista a Telecinco que es veu "absolutament legitimat" per negociar investidures amb Vox. Segons Feijóo, en la mesura que el PSOE ja ha avançat que no facilitarà la constitució dels governs, ell "no ha de donar cap explicació al PSOE sobre cap tipus d'investidura amb altres partits, sempre que siguin constitucionalistes". En tot cas ha advertit el partit de Santiago Abascal, amb qui té una relació "d'absoluta cordialitat", que ha de "facilitar" la "derogació del sanchisme", però "si volen ministeris i càrrecs ja és una altra cosa". "Espero que no interrompin el canvi que han expressat les urnes i que Vox no doni els seus vots a l'esquerra", ha sentenciat.

El líder del PP ha centrat bona part de l'entrevista en acusar el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver "podemitzat" el PSOE pactant amb forces que "no representen la majoria dels espanyols". "El PSOE ara mateix és un partit cesarista", ha dit, on el seu secretari general "només es representa a ell mateix", fet que requereix "una moció de censura" per part dels mateixos barons al Comitè Federal del PSOE. "Crec honradament que un primer ministre europeu no pot mantenir un missatge com el de Sánchez, perquè ha estat assenyalant de forma constant als jutges, els periodistes, els supermercats i el cap de l'oposició", ha dit, i "avui Sánchez s'ha convertit en cap de l'oposició abandonant les seves tasques institucionals". No parla anglès Feijóo ha admès que té un "problema" amb l'anglès. "M'he de posar a estudiar-lo, i justament ja tenia el professor d'anglès a partir del dilluns passat i ara em convoquen eleccions", ha dit, però "no passa res" perquè "les cimeres internacionals tenen traductor". No descarta la "tupinada" Preguntat per si confia en la netedat de les eleccions del 23-J i en la possibilitat d'una "tupinada" com la que denuncia la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo ha afirmat que ell "confia plenament en la plantilla de correus". En tot cas ha criticat novament la data escollida, perquè és "inaudit" que s'esculli "una data de vacances i de les majors temperatures a Espanya" i amb "pont a quatre comunitats". "Si Sánchez pretén que els espanyols elegeixin eleccions a vacances, demano a tots els espanyols que vagin a votar, però que Espanya no sigui titular a la premsa europea per una lamentable participació".