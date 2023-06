L'expresidenta de Ciutadans i exportaveu al Congrés dels Diputats Inés Arrimadas deixa la política. Segons fonts del seu entorn, Arrimadas ha rebutjat una proposta del PP per integrar-se a la formació d'Alberto Núñez Feijóo, i tot i que continuarà militant a Cs, s'apartarà de qualsevol àmbit de decisió del partit. Arrimadas ha convocat una roda de premsa al Congrés a les 13h per oficialitzar aquesta decisió, que arriba pocs dies després que el Comitè Nacional del partit acordés també que no es presenta a les eleccions generals del 23-J. La decisió, defensada per la mateixa Arrimadas, va generar dures crítiques per part del portaveu adjunt de Cs al Congrés, Edmundo Bal, que va qualificar de "covards" els membres de la direcció.

Arrimadas culmina d'aquesta manera un procés en què s'ha anat apartant de la direcció estratègica de Cs. Després del fiasco del seu partit a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2021, en què va perdre 30 escons, la fallida moció de censura contra el PP a Múrcia i els resultats pèssims a les eleccions andaluses, on va passar de formar part del govern a tenir zero diputats, va decidir abandonar la presidència del partit i obrir un procés de "refundació". Les primàries van enfrontar el seu portaveu adjunt, Edmundo Bal, amb la nova cúpula que ella impulsava, amb Adrián Vázquez i Patricia Guasp com a caps de llista. El resultat de les eleccions municipals i autonòmiques d'aquest 2023, on Cs ha passat de ser la tercera força a sumar només 300.000 vots a tot l'Estat, un 1,35% del total, han precipitat la decisió. Posa punt i final a una carrera que va iniciar al Parlament el desembre del 2012. S'hi va estar 7 anys fins al 2019. Una etapa marcada pel procés i l'1-O. A Catalunya, va exercir de cap de l'oposició des del 2015 al 2019 i el seu millor moment va ser a les eleccions al Parlament del desembre del 2017, quan va guanyar les eleccions amb 36 diputats. Tot i així es va quedar a l'oposició i es va formar un govern independentista Junts-ERC. El 2019 Arrimadas decideix fer el salt a Madrid com a diputada al Congrés. Les eleccions van suposar una patacada pel partit liberal i van provocar la dimissió del llavors líder de la formació, Albert Rivera. Amb ella al capdavant, El grup parlamentari de 10 diputats es va fracturar, va perdre un dels seus membres, i de mica en mica es va escorar fins a ser irrellevant al mapa de les aliances.