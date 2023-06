Amb gairebé 8.000 km de platja, Espanya és un paradís per als amants del sol i la sorra. N’hi ha per a tots els gustos: des d’urbanes amb tots els serveis que puguis necessitar, fins a cales verges i amagades que només uns quants privilegiats coneixen.

Ara, la intel·ligència artificial (IA) ha determinat quines són les millors platges espanyoles partint de diferents criteris, com els elements naturals que conformen el seu paisatge, la qualitat de les aigües i per l’entorn de la seva ubicació geogràfica, entre altres motius. D’aquesta manera, n’ha destacat sis per davant de la resta, que són Las Catedrales (Galícia), Ses Illetes (Formentera), Bolonia (Tarifa, Andalusia), Rodas (illes Cíes, Galícia), Maspalomas (Gran Canària) i La Concha (Sant Sebastià).

La platja de Rodas és, per cert, una de les més aclamades pels experts en turisme. Aquest idíl·lic sorral va ser el 2022 triat una altra vegada com la millor platja del món, segons un estudi realitzat pel diari anglès ‘The Guardian’. El sorral de Vigo encapçala la llista del rotatiu britànic, per sobre d’altres de les Filipines, Colòmbia, el Brasil i les illes Cook.

La classificació ha sigut elaborada pel periodista i aventurer Gavin McOwan, que critica que els anglesos solen valorar més les cales del Mediterrani, «tot i que la salvatge costa atlàntica gallega té platges més atractives i amb menys aglomeració de banyistes».

«Rodas és com el Carib fins que un posa el dit del peu a l’aigua», fa broma en el seu reportatge McOwan, que defineix el sorral com «una perfecta mitja lluna de suau i pàl·lida sorra, envoltada per petites dunes que alberguen una plàcida llacuna de cristal·lina aigua de mar».

El periodista també destaca el seu «idíl·lic càmping», situat «entre grans pins i amb una bonica vista».

Rodas se situa al capdavant d’una classificació en la qual figuren, en segon lloc, la platja del Parc Nacional de Tayrona, al Carib colombià. El podi es completa amb la brasilera platja de Porto da Barra, al costat de la ciutat de Salvador de Bahia, la més antiga del Brasil.

En quart lloc se citen les virginals platges de l’illa de Palawan, al sud-oest de les Filipines. Les segueixen Nungwi, una platja a l’illa de Zanzíbar (Tanzània); Arambol, a Goa (Índia); i Whitehaven, a les illes Whitsunday, a Queensland (Austràlia).

‘The Guardian’ col·loca en vuitena posició la que considera «la platja més bonica del Regne Unit»: Shell Beach, a l’illa-península de Purbeck, a Dorset, a la costa del canal de la Mànega. En el novè lloc s’inclou un sorral a Escòcia: Sinclair’s Bay, que allotja un castell del segle XV. La llista acaba a les illes Cook, al Pacífic sud, i la seva platja d’Aroa, a l’atol de One Foot Island.