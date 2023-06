Les eleccions generals del 23 de juliol també han afectat els plans de Joan Carles I. Pocs dies abans de les autonòmiques i municipals del 28 de maig, l’ex cap d’Estat va comunicar al seu fill la seva voluntat de visitar Espanya diverses vegades aquest any, coincidint amb el calendari de regates del Club Nàutic de Sanxenxo (Pontevedra). Això suposava viatjar a Galícia aquesta setmana (tot i que la carrera s’ha anul·lat per una borrasca), els primers dies de juliol (7, 8 i 9), els darrers de setembre (del 28 a l’1), d’octubre (21 i 22) i de novembre (25 i 26). Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que Regió7, l’emèrit va avisar Felip VI que en totes les ocasions volaria a Espanya dos o tres dies abans.

L’actual rei va encaixar l’anunci i va fer una petició: com que aquest any s’han de celebrar eleccions generals, li va plantejar la necessitat d’evitar visitar Espanya en aquestes dates, campanya inclosa. Fossin quan fossin els comicis. L’objectiu de Felip VI és que la monarquia, que està vivint un moment delicat, no es converteixi en una arma entre els partits polítics i no sigui un tema de campanya.

Quan Felip VI va fer aquest comentari al seu pare semblava una demanda de cara a la tardor, al final de la legislatura. No obstant, el mal resultat del PSOE diumenge 28M ha fet que Pedro Sánchez avanci les generals per al 23 de juliol. Segons fonts de l’entorn de Joan Carles I, l’emèrit seguirà la recomanació del seu fill i no viatjarà a Espanya a principis de juliol.

La idea de Joan Carles I era arribar a Galícia dos o tres dies abans de cada carrera per estar amb els seus amics i gaudir d’una terra que li agrada i que s’ha convertit en el seu principal nexe amb el país del qual va ser cap d’Estat gairebé 40 anys. Joan Carles I se’n va anar a viure Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units) l’agost del 2020 per posar distància amb Felip VI i intentar que l’escàndol sobre la seva fortuna no afectés la institució monàrquica.

Una relació difícil

Joan Carles I va avisar el seu fill del seu calendari de visites de tot l’any per evitar el malestar que va produir a la Zarzuela el seu viatge a l’abril. En aquella ocasió, Felip VI es va assabentar de la visita a través dels mitjans de comunicació. ‘El Mundo’ va anunciar el desplaçament de l’emèrit per participar en una regata, una informació que no coneixia la Casa del Rei. Aquella visita, no obstant, va ser molt més discreta que la primera (maig del 2022), un gest que la Casa del Rei ha agraït, tot i que no hagi suposat una millora substantiva de la relació familiar. Des del viatge d’abril fins ara, Joan Carles I ha hagut de sortir a negar la informació sobre una suposada filla secreta seva anomenada Alejandra. Els sobresalts a la Zarzuela continuen sent habituals i gairebé sempre per temes relacionats amb l’ex cap d’Estat.

El títol nàutic

Joan Carles I està entossudit a entrenar amb la tripulació del ‘Bribón’ perquè manté la il·lusió de revalidar el títol de campió del món en la competició 6 metres que se celebrarà a finals d’agost a l’illa de Wight (Regne Unit). I vol sortir a navegar per les aigües de Pontevedra perquè són molt similars, segons els entesos, a les que es trobarà a l’illa anglesa.