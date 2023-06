Tres setmanes després que esclatés la polèmica al denunciar-se la intenció de Ryanair de cobrar a una parella de mallorquins 45 euros per cada una de les ensaïmades amb què volien embarcar a l’aeroport de Palma per tornar a Alemanya, on resideixen, diversos representants de l’aerolínia s’han reunit aquest dimarts amb el Govern i el gremi de pastissers. La companyia assegura, a través del conseller de Turisme en funcions, Iago Negueruela, que «mai» s’ha cobrat pel transport d’aquest producte local típic de Mallorca i afegeix que els passatgers pretenien volar amb una maleta a bord per la qual no havien pagat, que allò era el motiu pel qual se’ls va instar a pagar. «Això és mentida. L’únic extra que portaven eren les ensaïmades».

Teresa Soler, amiga de la parella de mallorquins que ho va denunciar a aquest diari, assegura que els seus amics «van tornar a Alemanya amb el mateix equipatge amb què van arribar a Mallorca i que l’únic extra que portaven eren l’ensaïmades, per les quals els van dir que havien de pagar 45 euros per cada una». «En cap moment va ser per la maleta. És una explicació absurda», afegeix Soler. Aquest matí s’ha celebrat la reunió que havia sol·licitat Negueruela amb Ryanair i amb representants de l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears. Pel que sembla, la reunió no ha sigut fàcil. Estava convocada a dos quarts de deu del matí i ha durat fins més tard de les onze. Per part de l’aerolínia irlandesa han acudit David Simón, director de polítiques públiques de Ryanair, i Gala Sierra, d’Afers Públics i Legals de la companyia. D’una banda han estat reunits Ryanair amb el conseller i fins al final no s’ha arribat a un acord en el qual la companyia ha aclarit les condicions de transport del dolç mallorquí. Els representants de la companyia han transmès al Govern que mai s’ha cobrat pel transport d’ensaïmades als seus avions i han reiterat que les condicions de transport no han canviat. Si bé han declinat comparèixer davant els mitjans de comunicació. Els passatgers, segons Negueruela, que ha transmès la postura de Ryanair, van embarcar «amb les ensaïmades i amb maletes tipus ‘trolley’ no contractades, motiu pel qual se’ls cobrava, no per les ensaïmades». L’important, sosté el conseller en funcions, és que «es podrà continuar volant amb ensaïmades» en aquesta aerolínia. «Ryanair ha manifestat el seu suport al producte local», afegeix, i que «es pot continuar comprant als nostres forns». Així «es conclou aquesta situació». Per la seva banda, Pep Magraner, gerent de la patronal de Forners i Pastissers, ha reiterat la versió de Ryanair que Soler contradiu i s’ha mostrat agraït pel suport a l’ensaïmada. No és capaç de donar un xifra sobre la quantitat que se’n ven, però reconeix que són moltes, tenint en compte que en un cap de setmana hi pot haver uns 400 vols fins a la península i que els passatgers nacionals són compradors habituals del producte mallorquí. D’aquesta manera totes les parts volen donar per conclosa la polèmica amb les ensaïmades comprades als forns de Mallorca, ja que cal recordar que amb les que es compren a les pastisseries dins de l’aeroport de Palma mai hi ha hagut problemes, ja que són considerades compres a les botigues lliures d’impostos.