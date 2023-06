El Govern ha obert una investigació a set aerolínies de baix cost per presumptes irregularitats en la seva política de cobrar als seus passatgers pels equipatges de mà i per triar seient en l'avió, així com per com publiciten els preus dels seus bitllets en els grans cercadors a Internet. El Ministeri de Consum, comandat per Alberto Garzón, llança així un procediment que amenaça amb sancions que poden acabar sent milionàries per a les companyies ‘low cost’ per pràctiques que són comunament molt criticades pels viatgers.

El Ministeri no ha fet públic el llistat de companyies afectades per la recerca, esgrimint la necessitat de prudència per tractar-se d'un procés recentment iniciat. “Les companyies investigades ostenten, en el seu conjunt, una quota de mercat per sobre del 30% tant dins com fora d'Europa, per la qual cosa tenen incidència en la contractació de milions de passatgers”, indica Consum.

L'associació de consumidors Facua assegura, no obstant això, que en els últims anys s'han presentat denúncies per les pràctiques ara investigades contra Ryanair, Vueling, easyJet, Volotea i Eurowings davant el Govern de Balears, que es va acabar inhibint perquè fos el Ministeri de Consum qui l'analitzés.

La Subdirecció General d'Inspecció i Procediment Sancionador investiga la possible il·legalitat de les pràctiques d'aquestes aerolínies de cobrar sobrecostos per serveis que generalment són necessaris, i en alguns casos imprescindibles, per als passatgers que viatgen. L'Executiu ha posat el focus en el cobrament d'un import addicional o suplement per portar una maleta en cabina sense facturar o per seleccionar un seient, fins i tot en el cas de menors d'edat o persones dependents.

“El Ministeri de Consum, a l'empara de les seves noves competències sancionadores davant fraus massius, estudia si aquest tipus de pràctiques comercials per part de companyies ‘low cost’ són abusives o deslleials i si contravenen, de forma generalitzada, la normativa de consum”, indiquen des del departament de Garzón.

En paral·lel, el Ministeri també investiga si les companyies estan desenvolupant pràctiques de competència deslleial en segmentar els preus per a no mostrar clarament l'import de la tarifa final que ha de pagar el passatger, amb l'objectiu d'obtenir posicions privilegiades en els motors de cerca i en els comparadors de vols en línia

Des del Ministeri de Consum s'adverteix que les conductes investigades poden acabar sent considerades infraccions greus que poden sancionar-se amb multes d'entre 10.000 i 100.000 euros, podent sobrepassar aquestes quantitats fins a aconseguir entre quatre i sis vegades el benefici il·lícit obtingut o fins al 4% de la facturació si es confirmessin com a pràctiques generalitzades en el si de la UE.