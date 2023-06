El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat l'Estat per multar un sindicalista per insults a la bandera d'Espanya en senyal de protesta durant una hissada de bandera a una base militar a Ferrol, a Galícia. En la sentència, el TEDH considera que l'insult a la bandera està protegit per la llibertat d'expressió i condemna l'Estat a retornar al demandant els 1.260 euros de multa i a pagar 6.000 euros per danys morals en considerar que la condemna pot haver tingut un "efecte dissuasiu" en el seu exercici de la llibertat d'expressió. El cas és el d'un sindicalista que va dir paraules contra la bandera durant una hissada a una base militar a Ferrol en senyal de proposta per impagaments als treballadors de la neteja de l'edifici.

En la sentència, Estrasburg admet que el llenguatge utilitzat pel sindicalista pot haver estat "provocatiu", però es remet a la seva posició "establerta des de fa temps" que la llibertat d'expressió "no s'aplica només a informació o idees que es perceben com inofensives", sinó també a les que "ofenen, creen impacte o pertorbació a l'Estat o qualsevol sector de la societat".