La Junta Electoral Central (JEC) ha avalat que tenir unes vacances contractades abans del 29 de maig, data de la convocatòria dels comicis generals del 23-J, sigui acceptat com a motiu per no ser a una mesa electoral. L'àrbitre electoral, en un acord d'aquest dijous, ha acordat que serà una excusa vàlida per no integrar una mesa que la jornada de les eleccions espanyoles "coincideixi amb un desplaçament o estada de caràcter vacacional" reservat abans de l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sempre que la cancel·lació del qual "ocasioni un perjudici econòmic o un trastorn greu al sol·licitant". La JEC dona llum verda a les juntes electorals de zona considerar-ho un motiu vàlid.

La JEC concreta que això es podrà acceptar "sempre que s'asseguri la integració plena de les meses i que s'acrediti documentalment la deguda antelació del contracte, així com el perjudici econòmic o trastorn greu al·legats". D'altra banda, l'àrbitre electoral ha aprovat fixar com a obligatori identificar-se amb el DNI en el moment de dipositar el vot per correu. En cas que l'elector no hi pugui anar, haurà de fer una autorització a la persona que ho dugui en el seu nom, que estigui firmada i acompanyada d'una fotocòpia del DNI. La decisió arriba després de les irregularitats detectades en el vot per correu a Melilla en les eleccions del 28-M.