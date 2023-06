L'executiva de Junts ha decidit aquest dilluns que s'incorpora al pacte de Ripoll per impedir que el partit d'extrema dreta Aliança Catalana governi, malgrat que la presidenta del partit, Laura Borràs, s'ha mostrat en contra d'aquest acord. Ho ha explicat la diputada al Congrés Míriam Nogueras en una roda de premsa per parlar de les eleccions del 23-J. "La posició és inqüestionable", ha remarcat. En clau local, però, encara no hi ha un acord de govern alternatiu tancat i les negociacions segueixen. Les converses per desbancar Aliança Catalana, que va ser el partit més votat i va obtenir 6 regidors, són entre Junts -que va perdre 5 regidors i s'ha quedat amb 3-, ERC (3), el PSC (2) i la CUP (2).

La presidenta de Junts, Laura Borràs, es va oposar diumenge a un pacte per impedir que el partit d'extrema dreta i independentista Aliança Catalana governi a Ripoll, però va deixar en mans dels quadres locals del partit la decisió sobre un cordó sanitari als ultradretans. Una posició que ha aixecat crítiques d'ERC, la CUP i els comuns.

Borràs, contra un cordó sanitari a Ripoll

"Jo no en soc partidària. Penso que si defenso que contradir la voluntat popular quan ens perjudica no és correcte; fer-ho quan ens afavoreix, tampoc", va replicar Borràs diumenge a una piulada de Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana, que es queixava d'un possible acord entre Junts, ERC i la CUP amb el PSC per desbancar-la de l'alcaldia de Ripoll. Poc després, la dirigent xenòfoba va donar les gràcies a Borràs per fer públic el seu posicionament: "Gràcies, Laura, per respectar la voluntat popular".

Al cap d'unes hores d'expressar aquesta posició i havent rebut crítiques d'ERC i la CUP, Borràs es va reafirmar en les seves paraules explicant que "com a norma general" aposta per respectar la llista més votada i "deixar-los governar un temps" perquè la gent vegi "el seu autèntic rostre", "si saben o no governar". "I llavors foragitar-los sense convertir-los en víctimes i fent-los créixer", ha afegit, tot assegurant que ella "sempre" ha combatut l'extrema dreta. Amb tot, Borràs va remarcar que té "plena confiança en el que decideixi l'alcalde Jordi Munell, la candidata Manoli Vega i tot l'equip de Junts a Ripoll.

Converses per un "pacte d'esquerres i de governabilitat"

Les converses a Ripoll per teixir un govern alternatiu entre ERC, PSC, CUP i el suport necessari de Junts van començar l'endemà dels comicis i encara segueixen ben vives. "A nivell pràctic no hi ha res acordat", asseguraven aquest dilluns al migdia des d'ERC, que admeten a l'ACN "estar una mica perduts" amb el que acabarà decidint la junta local de Junts. Les declaracions de Borràs i l'anunci de l'executiva nacional contradient-la i afirmant que s'incorporaran al pacte per impedir que Aliança Catalana governi han deixat ara el terreny de joc una mica remogut. La reunió d'aquest vespre a Ripoll entre ERC, PSC, CUP i Junts serà clau per aclarir posicions i buscar consensos.

Els republicans admeten que la feina que s'havia fet fins ara era la d'arribar a un pacte de "govern d'esquerres" i que Junts facilités la investidura perquè fan falta els seus 3 regidors per arribar a sumar. Remarquen que en cap cas treballen amb la idea de cordó sanitari, una "fórmula del passat" que s'ha demostrat no haver funcionat i que comportaria formar govern amb totes les forces, també amb els independents Som-hi Ripoll que va treure un regidor i amb qui en cap moment han entrat a negociar.

Des d'ERC també assenyalen que Aliança Catalana, el partit d'extrema dreta que ha sigut la més votada amb 6 regidors dels 17 que hi ha, no ha fet cap tipus de contacte ni cap pas per explorar algun acord de mínims amb altres partits perquè no tenen tampoc capacitat de governar per ells mateixos. Davant aquesta "falta de responsabilitat de governar", diuen, ells continuen intentant explorar un govern alternatiu tal com van anunciar l'endemà mateix de les eleccions.

A primera hora del matí, la cap de llista de Junts, Manoli Vega, assegurava a l'ACN que continuaven en converses i que hi havia feina a fer encara. Tampoc parlava d'un únic escenari possible i reivindicava la feina en clau local, al marge del que passava en clau nacional en relachavia de ser la força més votada la que havia de "moure fitxa" i que no se sentien legitimats per governar ni liderar una alternativa pel "vot de càstig" que havien tingut. Sí que va deixar la porta oberta a donar suport a un govern alternatiu des de fora perquè fos investit.

Des del PSC, el cap de llista Enric Pérez, admet que "no fa falta soroll" i que cal seguir treballant en un possible acord. "Tot està molt verd", diu, i també assegura que hi ha aspectes a aclarir i a treballar. En el seu cas, asseguren no sentir-se pressionats per l'executiva nacional, malgrat que el tema ja s'hagi elevat a nivell de Catalunya. Des de la CUP creuen que aquest fet fa que "hi hagi més soroll" i que "la pressió sigui més forta". Malgrat tot, estan decidits a seguir treballant en un possible acord de govern. "Fins que no ens reunim tots plegats amb l'executiva local de Junts, no en traurem l'aigua clara", ha dit el seu cap de llista Dani Vilaseca.