La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha confirmat aquest dilluns que el govern espanyol prorrogarà més enllà del 30 de juny la rebaixa al 0% de l'IVA dels productes de primera necessitat. Tal com va apuntar fa uns dies la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, Calviño ha assegurat que el seu executiu mantindrà la rebaixa "mentre no arribem a nivells de preus que siguin més adequats". L'executiu prorroga d'aquesta manera una decisió adoptada el gener del 2023 per frenar l'augment de la inflació i ajudar els consumidors. No ha aclarit, però, si es mantindran altres mesures adoptades com a resposta als efectes de la guerra d'Ucraïna, com les ajudes al transport.

Calviño ha fet aquestes manifestacions en una roda de premsa a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, després de la reunió dels coordinadors del programa electoral per al 23-J. El fet que l'oferís ella ha generat preguntes pel fet que la vicepresidenta no va a les llistes per decisió pròpia, però sosté que està disposada a continuar al costat de Pedro Sánchez en un eventual nou govern socialista. En aquest marc, Calviño ha reptat el PP a celebrar un debat monogràfic sobre economia, perquè "els ciutadans coneixen molt bé la política econòmica del govern de Pedro Sánchez", mentre que no saben "ni qui, ni què ni per què" actuarà el PP en cas que arribi a la Moncloa. "És urgent que tan aviat com sigui possible la ciutadania conegui les alternatives", ha dit. El PSOE vol vendre gestió de govern La vicepresidenta s'ha mostrat convençuda que els ciutadans premiaran l'acció de govern del PSOE, malgrat que aquesta va ser l'aposta de la campanya del 28-M on el PP va aconseguir una victòria rotunda. Segons la vicepresidenta, l'executiu ha tingut problemes per comunicar la seva gestió pel fet que la vida política espanyola ha estat marcada per la una "crispació" i un "soroll" que "no beneficia la cohesió democràtica". "Cal centrar el debat en el que és més important per als ciutadans. L'agenda de política econòmica d'aquest govern clarament té un balanç positiu i creiem que els ciutadans avalaran aquests avenços i permetran culminar l'agenda de transformació del país que està en marxa", ha dit. I és que segons Calviño, el PP no està oferint cap alternativa al "programa, projecte, i visió" del govern de Pedro Sánchez, i cal que aclareixi que pensa fer amb les pensions, el salari mínim i la reforma laboral, i que expliqui si vol reduir el dèficit de l'Estat a base de retallades.