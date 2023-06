El PP i Vox han assolit finalment un acord de govern que permetrà la investidura de Carlos Mazón com a president de la Generalitat valenciana. Segons el líder de Vox al País Valencià, Carlos Flores, la formació d'extrema dreta disposarà de diverses conselleries a l'executiu, malgrat que les carteres encara estan per concretar. Vox també ostentarà la presidència de les Corts Valencianes.

El PP finalment ha mantingut el veto a la presència de Flores al govern valencià per una antiga condemna per violència masclista. El que havia estat cap de llista de Vox no serà al nou executiu, però ara anirà de número u del partit de Santiago Abascal a les eleccions generals del 23-J.

Segons una nota que ha difós Vox, l'acord per a la conformació d'un govern de coalició al País Valencià estableix cinc eixos estratègics, que entre altres passen per "reduir la despesa innecessària" i "impulsar l'economia", "reforçar la sanitat pública i els serveis socials", "defensar i recuperar les nostres senyes d'identitat" i una política de "suport a les famílies" per "fomentar la natalitat, la seguretat i la promoció de les famílies". Les dues formacions també han acordat la creació d'un equip de treball per desplegar els punts de l'acord de govern.

La Moncloa diu que el PP no té "línies vermelles"

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha recordat que els acords assolits "i les seves conseqüències" són "responsabilitat" del partit polític que els assumeix. Fonts de l'executiu han apuntat que amb aquest acord el PP ha demostrat que no té "línies vermelles". "PP i Vox pacten on puguin, ja ho vam veure a Castella i Lleó". La portaveu de PSOE, Pilar Alegría, ha afirmat que el PP demostra un "cinisme escandalós" arribant a acords amb "un partit que rebutja l'existència de la violència masclista".