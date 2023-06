L'alcaldable del PSC, Jaume Collboni, ha estat investit alcalde de Barcelona amb el suport dels socialistes, els comuns i el PP, que han sumat 23 vots dels 41 regidors. Collboni ha aconseguit l'alcaldia després de la decisió d'última hora de BComú, que una hora abans de l'inici del ple ha anunciat que donaria suport al PSC i es quedaria a l'oposició. Aquesta era, precisament, l'exigència del PP, dirigit per Daniel Sirera, per fer Collboni alcalde. Aquest moviment a contrarellotge ha evitat que el candidat de Junts, Xavier Trias, aconseguís l'alcaldia. Just aquest matí la militància de Junts i ERC havien avalat un acord entre tots dos grups per fer Trias alcalde. Aquesta alternativa, però, només ha obtingut 16 vots.

Poc abans de l'inici del ple, Barcelona en Comú, liderat per la fins ara alcaldessa, Ada Colau, ha fet públic un comunicat on han anunciat el seu vot a Jaume Collboni per la "coherència" d'evitar un govern de Junts "que estengui catifes vermelles als 'lobbies' i als sectors favorables a les polítiques de la dreta". De totes maneres, han assegurat que el moviment ha estat "sense cap pacte previ" amb el PSC "ni en cap cas" amb el PP i han garantit que faran una oposició "clara i sense ambigüitats". Aquest migdia les bases tant de Junts com d'ERC havien avalat un acord entre les dues formacions per fer Trias alcalde i fer, previsiblement, un govern conjunt. De totes maneres, aquesta opció només comptava amb el suport de 16 regidors, lluny del tall dels 21 de la majoria absoluta i dels 23 que ha acabat tenint Collboni.