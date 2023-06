Yolanda Díaz es llança a buscar els noms forts de Podem i aquest dilluns ha anunciat la incorporació a Sumar del principal economista de Podem, Nacho Álvarez, també secretari d’Estat del Ministeri de Drets Socials de Ione Belarra i membre de l’executiva morada, on ocupa el càrrec de Secretari d’Economia.

El dirigent, que sempre ha sigut afí a Díaz i s’ha mostrat contrari a l’ofensiva oberta per la cúpula contra la vicepresidenta segona, s’incorpora ara com a portaveu econòmic de Sumar i dirigirà les propostes en matèria de polítiques socials, econòmiques i de l’Estat del benestar. Ho fa dos dies després de presidir, com a part de l’executiva, el Consell Ciutadà Estatal de dissabte en què Podem va assumir el seu paper secundari i en què es va criticar a escala interna el «veto» a Irene Montero per part de Sumar.

Álvarez és una de les figures més respectades dins de Podem i forma part del partit des que es va fundar el 2014. Tot i que va ser favorable a Íñigo Errejón a Vistalegre 2, es va mantenir en el partit i va mostrar lleialtat a la nova direcció, i va arribar a situar-se a la Secretaria d’Estat de Drets Socials del ministeri de Belarra.

En una intervenció aquest dilluns, Yolanda Díaz l'ha presentat com «el nostre economista» i ha avançat que «no només serà el portaveu de Sumar sinó la persona que sufragui [sic] els debats en aquesta matèria».

Tot i que dissabte l’executiva morada va decretar la participació mínima de Podem en la campanya electoral, ara Álvarez ha contravingut aquestes directrius i tindrà un paper primordial, no només sent el portaveu econòmic sinó participant en els debats electorals que es desenvolupin sobre aquesta matèria. Així ho ha assenyalat aquest dilluns Yolanda Díaz, que l’ha presentat en un acte com «el nostre economista» i ha avançat que «no només serà el portaveu de Sumar sinó la persona que sufragui [sic] els debats en aquesta matèria». «Gràcies, Nacho».

Amb aquesta incorporació, Díaz continua sumant quadros que van pertànyer a Podem en els seus primers moments i que ara s’incorporen a Sumar. És el cas, per exemple, de Pablo Bustinduy, exdiputat de Podem i el que fos el seu referent internacional, que va entrar a formar part de Sumar fa uns dies. L’eurodiputada Eugenia Rodríguez Palop, malgrat no formar part de Podem, va ser l’aposta de Pablo Iglesias per a les últimes eleccions europees i ara coordina l’elaboració del programa electoral de Sumar.