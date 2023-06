La vicepresidenta segona del govern espanyol i candidata de Sumar a les eleccions del 23-J, Yolanda Díaz, ha negat haver vetat la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que finalment ha quedat fora de les llistes de la candidatura que encapçala. "No és el nostre estil vetar", ha assegurat Díaz aquest dimarts al matí en una entrevista a la Cadena SER. La vicepresidenta segona ha argumentat que l'acord "ha estat molt difícil de negociar" i hi ha hagut "generositat" i "moltíssimes renúncies". En aquest sentit, Díaz ha mencionat Jaume Asens o Alberto Garzón. "Hem fet el que calia fer" per "formular un acord que ha estat molt complex i molt extens" i que combina "persones independents amb una confluència de partits com mai s'havia fet", ha dit.

"Sempre hi ha soroll en la conformació de llistes, sempre són moments delicats", ha remarcat. La vicepresidenta segona ha assegurat que es produirà una fotografia conjunta amb els líders de les diferents formacions que integren la coalició de Sumar. Feijóo, "incapacitat" Díaz ha criticat el posicionament expressat pel líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va treure importància a la condemna per violència masclista del candidat de Vox per València el 23-J, Carlos Flores, puntualitzant que "va tenir un divorci dur". Segons Díaz, aquestes paraules són una "barbaritat" que "l'incapacita per ser president del govern". "Això l'invalida per governar el nostre país", ha insistit. La candidata de Sumar ha defensat els avenços feministes d'aquesta legislatura i ha censurat les declaracions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va lamentar que Montero hagués "incomodat" alguns homes. Díaz ha replicat que el feminisme és un moviment que "qüestiona la societat" i que "per això és incòmode". Incorporació d'Alejandra Jacinto Sumar ha incorporat la candidata de Podem a la Comunitat de Madrid el 28-M, Alejandra Jacinto, que no va aconseguir entrar a l'Assemblea madrilenya. Jacinto, que ve dels moviments per l'habitatge, serà la portaveu de Sumar en aquesta matèria. "Ningú millor que ella per defensar aquest dret", diu el projecte en una piulada a Twitter. Jacinto és la número 15 a la llista per Madrid.