El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts el pla d'actuacions per a la lluita contra els incendis forestals per al 2023. Es tracta d'una nova campanya en què la Direcció General de Protecció Civil i Emergències del Ministeri de l'Interior coordinarà la gestió dels mitjans amb els quals l'Estat donarà suport als dispositius autonòmics de lluita contra el foc. Segons ha explicat el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, en roda de premsa després del Consell de Ministres, el dispositiu estatal inclourà efectius de les brigades d'incendis forestals així com fins a onze hidroavions de gran capacitat del Ministeri de Transició Ecològica operats per l'Exèrcit o efectius de l'UME.

El pla també concerneix la DGT o el Ministeri de Justícia, amb 201 fiscals especialitzats per perseguir possibles responsabilitats penals.