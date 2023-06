L'acord de govern a Nàquera (València) entre Vox, guanyador de les eleccions, i el PP inclou mesures com la retirada de banderes LGTBI dels edificis oficials i substituir les concentracions contra la violència masclista per actes "contra tota violència" o "contra la violència".

Així es desprèn de l'acord que Vox ha compartit en les seves xarxes socials i que ha permès la investidura d'Iván Expósito com a alcalde d'aquest poble de 7.700 habitants dissabte passat. Vox ha obtingut 4 regidors i el PP, 3 en les eleccions municipals del passat 28 de maig. Entre els punts de l'acord es troben la "promoció dels valors constitucionals" i el compromís de no col·locar banderes LGTBI en balcons i façanes d'instal·lacions municipals. El punt 16, a més, inclou: "Substituir les concentracions de 'no a la violència masclista' per 'no a la violència' o 'condemnem tota violència'. Altres punts són la "celebració del dia de la Constitució i la Hispanitat" en el municipi, en al·lusió al 6 de desembre i al 12 d'octubre, o l'"ajust de la política de subvencions municipal" amb la "supressió d'aquelles que no tinguin una marcada funció social, esportiva i cultural" i de les destinades "a finançar entitats independentistes". També s'estableix com a punt de l'acord la "retallada de la despesa política socialment improductiva, revisant les partides de publicitat institucional i despeses supèrflues", i la delegació de competències en matèria de comunicació institucional, xarxes i premsa estarà en mans d'una regidor de Vox. A més, s'acorda la "neutralitat institucional en l'àmbit cultural", la "defensa de les tradicions i cultura valenciana així com de les festes populars del municipi" i la "defensa de la propietat enfront de l'ocupació il·legal". En l'equip de Govern, un dels quatre regidors de Vox tindran les competències de Tradicions i Festes Taurines, Comunicació Institucional, Protocol, Patrimoni, Aigües, Agricultura, Caça i Ramaderia. Un altre d'ells comptarà amb les competències d'Administració Local, Família, Vida i Tercera Edat, Urbanitzacions i Noves Tecnologies, mentre que el tercer dels edils tindrà Benestar Social, Recursos Humans, Sanitat, Educació i Atenció al Ciutadà i l'alcalde tindrà competències d'Hisenda, Seguretat Ciutadana i Règim Interior. Entre els regidors del PP es repartiran les competències d'Urbanisme, Obres Públiques, Serveis municipals, Esports, Parcs i jardins, d'una banda, Emergències, Joventut, Cultura i Festes, per una altra i, finalment, Turisme, Ocupació, Desenvolupament Local, Comerç, Indústria i Fires. Des del PSPV-PSOE de Nàquera han considerat que aquest acord és "el pacte de la vergonya i de l'odi", fruit de "la dupla de la dreta i l'extrema dreta que converteix a Nàquera en laboratori de les polítiques de discriminació cap als col·lectius víctimes de major violència". Així mateix, han convidat als veïns de la localitat a col·locar banderes arcs de Sant Martí als seus balcons i finestres, "amb els colors que el nou govern nega a tota la societat".