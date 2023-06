Un centenar de joves en roba interior han batallat aquest dijous a la botiga de Desigual al carrer Preciados per tal d'aconseguir gratis les seves dues peces de roba favorites -sense límit de preu- tal com prometia l'oferta llançada per la marca a Madrid i Barcelona per a celebrar l'inici de les seves rebaixes.

Conegut com el "Seminaked Desigual", el repte, plantejat a les xarxes socials i celebrat en altres ocasions amb anterioritat, proposava triar dues peces a les primeres cent persones que, en la primera hora d'obertura del comerç, acudís en roba interior a les botigues de Preciados (Madrid) i plaça Catalunya (Barcelona). Després de l'al·luvió inicial de clients, alguns d'ells congregats davant el comerç des de dos quarts de set del matí, els assistents, en la seva majoria entre la vintena i la trentena, han anat adquirint en un ambient frenètic alguns dels productes marcats de l'antiga col·lecció entre els quals han predominat els articles de major valor com ara jaquetes, pantalons i camises. Una de les competidores, Cristina (30 anys), que va conèixer la notícia per un reel d'Instagram, ha reconegut haver visitat la botiga el dia anterior "per saber què agafar" en un esdeveniment on la velocitat ha estat fonamental per a acaparar els primers llocs en la llarga cua de caixa, on alguns joves dubtosos encara feien canvis de talla i feien algun escrutini per a decidir quines dues peces de roba emportar-se a casa. L'experiència ha durat poc menys d'una hora, i per a repartir els últims números, els empleats de Desigual han animat a alguns potencials clients que s'acostaven per la zona. Així, a alguns la notícia els ha sorprès de sobte i han optat improvisadament per acceptar el repte i desprendre's de les seves peces a la porta del comerç: "Ho veig com estar en vestit de bany al carrer i ja està", ha comentat una assistent. "És una experiència òbviament única, diferent però bastanta divertida", afirma Sebastián (29 anys) a la porta del comerç, en el qual, després del frenesí de la primera mitja hora, el degoteig de clients en roba interior, ha conclòs gradualment minuts abans que es complís l'hora marcada, sense que aparentment cap dels assistents s'hagi quedat sense poder participar.