A partir d'avui, dimarts 27 de juny, el Consell de Ministres aprovarà una desgravació del 15% d'IRPF si comprem un vehicle elèctric. Així ho va anunciar ahir el president Sánchez a Cadena Ser.

A més a més, s'amplia el període d'ajudes per combatre la crisi dels preus. Recordem que aquest paquet de mesures les va prendre el govern de Sánchez el gener de 2023 fins al 30 de juny, però han decidit ampliar el temps en les quals es duran a terme, almenys, segons Pedro Sánchez fins a finals d'any i, continuaran amb la baixada al 0% de l'IVA pels productes alimentaris bàsics i amb un 5% per pastes i olis.

A més a més, se seguirà amb el bo de transport públic per ajudar als ciutadans a desplaçar-se per motius laborals, entre altres, fins a final d'any

Sánchez i la ministra d'Assumptes Econòmics, Nàdia Calviño, van explicar que els preus dels aliments continuen sent molt cars i per aquest motiu s'han de mantenir les ajudes actuals. La pròrroga d'aquestes ajudes s'aprovarà a través d'un Reial Decret-Llei.

Recordem que la inflació ha pujat a conseqüència de la guerra entre Rússia i Ucraïna, ja que les exportacions i la falta d'elles, en alguns casos, estan encarint els costos.

Segons unes declaracions a 'Hora 25', avui mateix es farà efectiva aquesta nova mesura de la desgravació del 15% de l'IRPF. La raó per la qual es du a terme és per fer front a l'emergència climàtica que s'està patint, la qual, només es pot pal·liar o reduir a través de la col·laboració entre els governs i els ciutadans, creant mesures de suport per millorar aquesta situació que, malauradament, ja no té marxa enrere.

Ara, només es poden prendre mesures per retardar els efectes climàtics, però no per aturar-los. Aquesta mesura contra l'emergència climàtica es va presentar a la Comissió Europea, per tal de donar suport a una situació on tots els països han d'aportar el seu granet de sorra.

La mesura que contempla la desgravació en els cotxes elèctrics durarà fins al 31 de desembre de 2025.