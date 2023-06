La Junta Electoral ha ordenat a Vox que retiri la lona gegant de Madrid contra la bandera LGTBI i l'independentisme. L'organisme considera que es tracta de propaganda electoral i, tal com estableix la Loreg, està prohibida des de la convocatòria d'unes eleccions fins a l'inici formal de la campanya. En aquest cas, el 7 de juliol comença la campanya de les eleccions generals del 23 de juliol.

La lona del partit d'extrema dreta té per lema 'Decideix el que importa' i s'hi veu com una mà amb una polsera de la bandera d'Espanya llença a la paperera la bandera LGTBI, el logotip del moviment feminista i l'estelada, entre d'altres. La Junta Electoral, com a resposta a un recurs del PSOE, dona a Vox 24 hores per complir l'ordre de retirada.