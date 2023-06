El PP i Vox han signat aquest dijous un acord per a la investidura de Marga Prohens com a presidenta del Govern balear, en virtut del qual els de Santiago Abascal no entraran al govern autonòmic, però sí als consells insulars de Mallorca i Menorca.

L'acord inclou 110 punts programàtics per "aconseguir la fi de les polítiques socialistes i separatistes a les illes aplicades per l'anterior govern, a més de les bases per a un canvi a les Balears que atengui prioritàriament problemes com la falta de llibertat lingüística, l'accés a l'habitatge, la baixada d'impostos, el suport a la família o la lluita contra la immigració il·legal". Segons han assenyalat, es crearà una comissió de seguiment que es reunirà periòdicament per avaluar el grau de compliment i execució de cadascuna de les mesures pactades i revisarà les accions legislatives previstes pel Govern balear.