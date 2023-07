Les entranyes de Santiago del Teide han tremolat durant la matinada, fet que ha donat lloc a una petita sèrie sísmica d’almenys 16 terratrèmols. Els sismes s’han trobat a grans profunditats, d’entre 40 i 50 quilòmetres, seguint l’estela d’aquells que es van produir en una zona similar –tot i que més pròxima al mar– fa menys d’un mes, el 12 de juny.

Aquesta petita sèrie sísmica ha sigut registrada per les estacions sísmiques de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN) entre la 1.00 i les 6.00 d’aquest 5 de juliol. Els terratrèmols es troben, al contrari que els sismes del juny, més cap a l’interior de l’illa de Tenerife.

Els sismes segueixen el mateix patró que els de fa un mes. Han sigut petits, febles –la seva magnitud màxima ha sigut d’1,5 mbLg (escala de magnitud utilitzada per l’IGN)–, i molt profunds. Aquestes característiques expliquen per què la població no els ha sentit.

L’IGN continua analitzant aquesta sèrie i ampliarà informació si s’escau. A principis de juny, es van registrar terratrèmols també en aquesta zona, tot i que en aquell moment l’activitat s’endinsava més al mar. Almenys 40 terratrèmols van sacsejar, també de matinada, la costa oest de Tenerife, en concret la zona coincident amb la franja marina de Teno-Rasca. L’IGN en va poder localitzar 15. Després de mantenir una activitat contínua durant la nit, els terratrèmols van parar. Una tendència que també s’ha vist reflectida en l’eixam que s’ha produït avui.

Segons l’IGN, aquests terratrèmols no signifiquen a priori cap canvi en l’estat de l’activitat volcànica de l’illa tenint en compte l’escàs nombre d’esdeveniments i la seva petita mida.