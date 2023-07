Pedro Sánchez ha promès aquest divendres que si repeteix com a president espanyol establirà "la gratuïtat total" del transport públic per a nens i estudiants de fins a 24 anys. La mesura forma part del programa electoral del PSOE que Sánchez ha presentat a Madrid i que crida a ampliar els "èxits assolits" aquesta legislatura. "Ells treuen carrils bici i nosaltres impulsem el transport públic", ha dit, i la mesura servirà per "descongestionar el trànsit a les ciutats". També ha anunciat la creació d'un compte d'estalvi bonificat per a la compra de primer habitatge per a joves que permetrà que s'estalviïn fins a 30.000 euros de tributació, i la gratuïtat dels estudis universitaris i d'FP superior "per als alumnes que aprovin a la primera".

Sánchez ha desgranat les noves mesures en un acte a Madrid on ha presentat el programa electoral dels socialistes. Bona part d'aquestes iniciatives van destinades als joves per pal·liar, ha dit, la manca d'oportunitats i la desigualtat. El primer objectiu, ha apuntat, és la creació de 250.000 noves places de Formació Professional, un nou programa d'intercanvi professional, i la gratuïtat dels estudis universitaris i de Formació Professional superior als alumnes que aprovin les assignatures a la primera. També ha assegurat que un nou govern socialista ampliarà la dotació i el nombre de receptors del bo de lloguer jove i establirà aquest compte d'estalvi bonificat per a la compra de l'habitatge que deixarà 30.000 euros lliures de tributació. Tot plegat enmarcat en l'objectiu ja anunciat de situar l'atur a una taxa inferior al 8%. Sánchez també ha promès una nova llei que impedeixi la privatització dels serveis de gestió d'aigua als municipis, i un pla que involucrarà els veïns a l'hora d'escollir la localització dels parcs eòlics i fotovoltaics, de manera que els ajuntaments podran participar en fins a un 10% en la copropietat d'aquests parcs. En l'àmbit de la sanitat, Sánchez ha promès que ampliarà la cartera de serveis d'odontologia, oftalmologia, fisioteràpia, psicologia, i psiquiatria clínica.