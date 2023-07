Els últims anys Espanya ha experimentat estius més calorosos de l’habitual, cosa que ha resultat en un increment en la freqüència i intensitat de les onades de calor. Per exemple, el 2022 va ser el més calorós registrat a Espanya, i també a tot Europa, tal com informen des de la web eltiempo.es, que diuen que aquest estiu «ens rostirem».

D’acord amb la informació de l’Agència Estatal de Meteorologia, els estius a Espanya s’han anat escalfant des dels anys 80, amb onades de calor cada cop més comunes i intenses. S’ha demostrat que els estius són cada vegada més llargs: duren cinc setmanes més i augmenten un ritme de nou dies per dècada.

L’impacte en el nostre ecosistema i en la població ja és evident. Els estius més calents causen un risc més alt d’incendis forestals, sequeres i problemes de salut associats a la calor, com insolacions i deshidratació. Aquest 2023 estem experimentant temperatures excepcionalment altes des de l’inici de la primavera. Estem vivint una de les pitjors sequeres a Espanya des de 1970, i hi ha àrees del país on no ha plogut més de 100 dies des que va començar l’any.

Davant aquesta situació, molts es pregunten si això és només un auguri del que vindrà els pròxims mesos i, en especial, com serà el clima aquest estiu (l’estació més calorosa de l’any a Espanya).

Segons explica eltiempo.es, «les nostres prediccions trimestrals per veure les tendències en precipitacions i temperatures dels pròxims tres mesos (maig, juny i juliol) i en el trimestre d’estiu (juny, juliol i agost), i les notícies no semblen gaire favorables».

Espanya podria enfrontar-se a un estiu excepcionalment càlid

Les prediccions indiquen que tant el maig, el juny com el juliol portaran temperatures molt superiors a l’habitual al nostre país. En particular, serà molt més calorós del normal a l’interior i més calorós del normal a la resta del país, excepte a les Canàries, on les temperatures podrien estar lleugerament per sobre de la mitjana.

Els mesos corresponents a l’estiu climatològic ens presentarien un ambient molt més càlid del normal a gairebé tota la Península. Amb anomalies tèrmiques positives, és a dir, superiors al normal a les Balears i lleugerament per sobre del normal a les Canàries.