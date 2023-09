Isa Balado, reportera d''En Boca de Todos', programa d'actualitat de Cuatro, estava fent un reportatge en directe quan un home que passava pel carrer li ha tocat el cul. El jove, que ha agredit sexualment la dona quan estava connectant en directe amb el plató, posteriorment ha estat detingut per la Policía Nacional.

"Perdona que t'interrompi, Isa, però t'acaba de tocar el cul?", li diu el seu company Nacho Abad des de plató. Ella, visiblement incòmoda i violentada, respon que sí. "És que no ho puc entendre", replica aïrat el presentador. "Em poses aquest home ximple davant la càmera, si us plau?", li demana a la seva companya.

En aquest moment, Isa Balado confronta al seu agressor: "Per molt que ens vulguis preguntar de quin programa som, de veritat m'has de tocar el cul?, li pregunta. "Estic fent un directe i estic treballant", etziba.

L'al·ludit balboteja una resposta i intenta donar-li la mà per disculpar-se, però ella rebutja el gest i li diu que "m'agradaria que em deixessis treballar". L'home afegeix que "no t'he volgut tocar el cul", comentari que fa que el presentador no es pugui contenir i deixi anar un contundent "aquest home és imbècil".

Finalment, quan per enèsima vegada la reportera li demana que la deixi en pau i marxi, l'agressor marxa, no sense abans tocar-li el cabell de manera paternalista i masclista a la dona.

🚨🚨🚨 AGRESIÓN SEXUAL EN DIRECTO a nuestra reportera @IsaBalado: "¿De verdad me tienes que tocar el culo?"

Y tremenda reacción de @Nacho_Abad: "¡Pásame a este tío tonto!" pic.twitter.com/JOcbTLSFwI — En boca de todos (@EnBocaDe_Todos) 12 de septiembre de 2023

"L'hem gravat"

Després de la marxa de l'home, Abad torna a dirigir-se a la seva companya: "Sento molt el que t'acaba de passar, quin imbècil. L'hem gravat", li diu a la reportera, que fa esforços visibles per mantenir la compostura.

"Ho sento", diu, però Nacho Abad li respon que "tu no has de demanar disculpes". "Tu estàs fent el teu treball, tan bé com ho fas sempre, i arriba un imbècil i et toca el cul en directe sense cap dret", afirma el presentador abans d'intentar tornar al tema del reportatge que estava cobrint el programa.

Els fets han tingut lloc aquest dimarts, mentre Isa Balado feia un reportatge a peu de carrer sobre una botiga del carrer Duc d'Alba, al madrileny barri de Lavapiés els amos del qual van ser detinguts aquest diumenge per donar una pallissa a un lladre, que els va atacar prèviament amb un pal i que també va acabar arrestat per l'intent de robatori.

Posteriorment, la Policía Nacional ha confirmat la detenció de l'individu. En un vídeo publicat pel perfil oficial del cos a X, l'home es veu caminant esposat entre dos agents.

🚩Detenido por agredir sexualmente a una reportera mientras estaba realizando un directo de televisión #Madrid pic.twitter.com/vKkBjNXJve — Policía Nacional (@policia) 12 de septiembre de 2023

"El que era normal, ja no ho és"

La primera a reaccionar al succeït ha estat Irene Montero, ministra d'Igualtat, que s'ha afanyat a denunciar l'ocorregut a través de X (anteriorment, Twitter) i a assenyalar que, "allò que fins ara era 'normal, ja no ho és". "#SeAcabó és el crit del nostre país per garantir el dret a la llibertat sexual de totes les dones. Els tocaments no consentits són violència sexual i diem prou a la impunitat", ha afegit Montero, per acabar enviant tot el seu suport a la reportera agredida, Isa Balado.