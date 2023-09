La presidenta del Congrés, Francina Armengol, signarà una resolució perquè el català, l'aranès, el basc i el gallec es puguin utilitzar ja al ple de la setmana que ve, entre els dies 19 i 21 de setembre, segons fonts del Congrés. Per fer-ho possible la cambra baixa contractarà traductors i habilitarà un sistema de traducció simultània similar al que funciona des de fa anys al Senat. En aquest ple de la setmana que ve s'aprovarà, precisament, la reforma del Reglament que estableix la possibilitat d'utilitzar les llengües oficials a tota l'activitat parlamentària. La data del 19 de setembre coincideix amb la celebració del Consell Europeu que decidirà sobre l'oficialitat del català a les instàncies europees.

La Mesa donarà llum verda aquest dimecres a la tramitació de la proposició de llei de reforma del reglament signada pel PSOE, Sumar, ERC, PNB, Bildu i BNG i acordada amb Junts, que es debatrà i aprovarà en un ple extraordinari la setmana que ve, entre els dies 19 i 21 de setembre.

En aquest ple, fruit de la resolució d'Armangol, els diputats ja podran fer ús de totes les llengües oficials als territoris de l'Estat, fet que inclou també l'aranès, en la línia del compromís que va assumir la presidenta del Congrés en el seu primer discurs després de ser elegida.

Per fer-ho possible el Congrés contractarà una empresa de traductors i establirà un sistema similar al del Senat. El debat del dia 19 també obrirà un període de transició de "mesos" per anar adequant totes les instàncies del Congrés per a l'ús de les llengües cooficials.

Tot plegat malgrat que els lletrats del Congrés van emetre aquest dimarts un informe que veu "molt difícil, si no impossible" aplicar la reforma "de manera immediata", però que avala la legalitat de la proposta i no troba impediments al fet que es tramiti per la via d'urgència.Fonts del Congrés destaquen que malgrat aquestes consideracions, els lletrats proposen admetre a tràmit la reforma i sotmetre-la al ple en tramitació directa i lectura única, tal com sol·liciten els impulsors de la iniciativa.

El PP utilitzarà "tots els instruments al seu abast" per frenar l'ús de les llengües cooficials

Fonts del PP han avançat aquest dimecres que aquesta formació utilitzarà "tots els instruments al seu abast" per frenar l'ús del català, el basc i el gallec al Congrés. Els populars no descarten cap via, tampoc la judicial, per evitar "una vulneració dels drets dels diputats". "Més enllà del fet que ens haguem d'entendre amb traductors quan tenim una llengua comuna que és el castellà", diuen, la reforma "trenca el consens" de la cambra. Critiquen també que es pugui utilitzar les llengües cooficials ja al ple de la setmana que ve, on previsiblement s'aprovarà la reforma del Reglament per fer possible el nou sistema, i alerten que la contractació exprés de traductors pot suposar una vulneració de la llei de contractació administrativa.

Aquest dimecres el PP ha votat en contra de la qualificació de la reforma del reglament del Congrés que ha d'establir el dret dels diputats a utilitzar les llengües cooficials, i també contra l'acord de la Mesa per permetre que ja es puguin expressar en aquestes llengües al pròxim ple del dia 19.

A més, el PP creu que la reforma hauria d'anar acompanyada d'un informe jurídic. Argumenta que la reforma del Reglament "és de dubtosa constitucionalitat" perquè "la doctrina del Tribunal Constitucional diu que aquestes llengües només són oficials al seu àmbit territorial".

En aquest marc, els populars acusen la presidenta del Congrés, Francina Armengol, d'haver alterat "les regles de joc" i d'haver trencat el seu compromís de buscar "el consens" de tots els grups parlamentaris per permetre que es pugui parlar en les llengües cooficials.

La seva decisió, afegeixen, es correspon amb el "gir copernicà" del PSOE en aquesta qüestió, perquè els socialistes es van oposar frontalment a les iniciatives per l'ús d'aquestes llengües durant la passada legislatura. La reforma, diuen, "no és prioritària" ni es correspon a les "urgències i presses" de la societat espanyola.

El PP critica a més que la Mesa hàgiu aprovat l'ús de les llengües cooficials al ple del dia 19, és a dir, abans de l'aprovació formal de la reforma. Segons apunten, la majoria de la Mesa ha actuat en contra del criteri de l'informe dels lletrats, que apuntava que el nou sistema no es podia posar en funcionament a curt termini.

La contractació de traductors per aquest ple, segons el PP, tindrà "conseqüències econòmiques" per la cambra. "No permetrem que l'excepcionalitat de l'acord se salti la llei de contractació administrativa", perquè "si contracten de manera extraordinària per a un ple ho faran en cada ple", i "farem ús de les accions que estiguin al nostre abast per salvar el bon govern d'aquesta casa".

El PP considera finalment que tots aquests canvis busquen afectar el debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, que tindrà lloc els dies 26 i 27 de setembre.