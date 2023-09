Els expresidents del govern espanyol José María Aznar i Mariano Rajoy participaran a l'acte que el PP celebrarà a Madrid el 24 de setembre, dos dies abans del debat d'investidura d'Alberto Núñez Feijóo, segons han informat fonts del partit. L'acte tindrà lloc a les 12h, i se celebrarà finalment a l'avinguda Felipe II de la capital espanyola. Segons el PP, servirà per "definir algunes de les prioritats que marcaran el discurs d'investidura" de Feijóo, per "defensar la igualtat entre tots els espanyols", i per "manifestar el rebuig del PP a qualsevol plantejament que passi per tractar de manera diferent els ciutadans d'un territori o l'altre".

També per advertir del "risc" que el PSOE faci una amnistia pels qui "van desafiar l'Estat", i "esborri" d'aquesta manera "les conseqüències jurídiques del procés". Feijóo, segons el PP, expressarà un cop més que l'amnistia "comptarà amb el rebuig exprés" del PP, i "recordarà que la seva proposta serà diametralment diferent". En aquest sentit, Feijóo "avançarà què faria ell amb el seu país si tingués la possibilitat de ser president, però també el que no faria mai per presidir el govern espanyol". "Feijóo defensarà una Espanya de ciutadans iguals i rebutjarà els privilegis jurídics a cap altre polític, per més que el seu vot sigui decisiu perquè el nostre país tingui un o altre president", conclouen.