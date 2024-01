Les gairebé 40 esmenes a la llei d'amnistia que es debatran i votaran aquest dimarts en el Congrés estrenen el nou sistema de votació tàctil que s'ha instal·lat en els escons dels diputats i que ha estat revisat diverses vegades en els últims dies per a evitar errors informàtics.

Fins ara, els diputats tenien botons físics per a votar en els seus escons: un verd per al sí, un vermell per al no, i un groc per a abstenir-se. Des d'aquest dimarts, els botons es veuran en el monitor de cada diputat i seran tàctils.

Fins a 37 ocasions hauran de votar els 350 diputats, que veuran en les seves noves pantalles de 19 polzades els números de cada esmena, entre les quals estan les 20 iniciatives del PP que demanen derogar cadascun dels articles de la llei així com els canvis que proposen Junts i ERC per a amnistiar tots els delictes de terrorisme sense excepció.

Hi ha la possibilitat que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, convoqui una votació d'assaig abans de donar per vàlida la definitiva tal com va fer en l'última Diputació Permanent on alguns diputats també es van estrenar amb els nous comandaments a distància per a votar.

Per part seva, el PP ha tornat a demanar la votació per crida -és a dir de viva veu- per al dictamen de la llei, tal com ha fet des que la proposició de llei d'amnistia fos presa en consideració pel Congrés el passat 12 de desembre.

Pantalles més modernes i micròfons flexibles

A més del nou sistema de votació, els 350 diputats tindran en els pupitres dels seus escons noves pantalles amb un sistema d'àudio i vídeo més modern i disposaran de connexions per als auriculars, així com un micròfon més llarg i flexible.

A més dels nous escons, a partir d'ara es podrà veure la retransmissió del ple en directe, amb subtítols i amb traducció simultània en l'idioma cooficial triat.

Les obres de modernització de l'hemicicle de la Cambra Baixa, que han costat gairebé 2,5 milions d'euros, han finalitzat després d'una mica més d'un mes.