El ministre de Transformació Digital i Funció Pública, José Luis Escrivá, ha anunciat aquest dimecres al Congrés que el seu executiu eliminarà la taxa de reposició de funcionaris públics, és a dir, el límit que s'imposava el mateix executiu a les ofertes de places públiques. Segons Escrivá, a partir del 2025 se substituirà el sistema actual, que es basa en un creixement vegetatiu de les plantilles, per un model que dissenyi les plantilles en base als serveis públics que presta l'estat del benestar i els escenaris pressupostaris plurianuals fixats per la Unió Europea. Segons el ministeri, el nou model de recursos humans es basarà en tasques i competències i proporcionarà horitzons de carrera més motivadors per als funcionaris.

En la seva compareixença al Congrés per anunciar les línies mestres del seu ministeri, Escrivá ha fixat com a objectiu fer una administració "més moderna i innovadora" amb "serveis públics de qualitat i més accessibles". La recepta passa també per una renovació generacional de les plantilles de funcionaris, perquè més de la meitat dels treballadors públics actuals assolirà l'edat de jubilació durant els pròxims deu anys. L'executiu ho veu com una oportunitat per impulsar l'adaptació al canvi tecnològic i captar i retenir talent. I per fer-ho possible, segons Escrivá, "cal substituir la fórmula actual, basada en instruments de creixement vegetatiu de les plantilles" per "una nova que dissenyi les plantilles a partir dels serveis públics que ha de prestar l'estat del benestar i els escenaris plurianuals de la Unió Europea". També ha avançat que es crearà un nou Estatut del Directiu Públic que concreti els sistemes formalitzats de selecció de caràcter meritocràtic, i un pla per "captar talent júnior i sènior". Fi de la cita prèvia obligatòria El ministre també ha anunciat que es posarà punt final a la cita prèvia obligatòria per fer consultes a l'administració. Se substituirà per una "fórmula segura i ràpida" que no eliminarà els canals tradicionals, però que incorporarà serveis d'atenció a la ciutadania alimentats amb intel·ligència artificial.