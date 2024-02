El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha referit a Catalunya en la campanya electoral gallega per carregar contra la "política de confrontació" del PP. "La normalització total de Catalunya no vindrà de la nit al dia. Però la meva convicció de normalitzar la situació és total, perquè això és bo per a Catalunya i també per a Espanya", ha afirmat Sánchez aquest dissabte en un míting del PSOE a Ourense. "Vam heretar la crisi territorial més greu dels últims 45 anys a Espanya per la imperícia i la irresponsabilitat del PP", ha recordat el president espanyol, que ha contraposat la situació actual a Catalunya amb la de fa set anys. "Està avui Catalunya millor que el 2017, sí o no?", ha preguntat en veu alta Sánchez.

"Hi ha gent que pot pensar que el temps ho cura tot, i no és cert", ha continuat el president espanyol, sobre Catalunya. "Del 2011 al 2017 van passar set anys i les coses no van anar a millor sinó a pitjor, amb una DUI i l'aplicació del 155", ha rememorat Sánchez. "Però des de la nostra arribada al govern, del 2018 al 2024, que la gent es passegi per Catalunya i per Barcelona. El temps no arregla les coses, el que arregla les coses és la bona política", ha sentenciat el president espanyol davant els aplaudiments de la militància gallega. Sánchez ha aprofitat també per carregar contra la incompareixença del candidat del PP, Alfonso Rueda, al debat electoral organitzat ahir divendres per la Cadena Ser.

"El PP no acudeix als debats i a mi això em sona i ja sabem com va acabar: amb un president socialista i un govern progressista", ha ironitzat el president espanyol. "Per liderar un país i una comunitat com Galícia s'ha de merèixer, donar la cara i explicar el teu projecte polític", ha recalcat Sánchez. "Aquesta terra necessita líders que donin la cara per ella, que expliquin el seu projecte i el PP no ho està fent", ha insistit el president espanyol i líder del PSOE. "Paperetes pel canvi n'hi ha moltes, però només una pot governar aquest canvi. I aquesta és la que encapçala José Ramón Gómez Besteiro", ha volgut deixar clar Sánchez, que ha volgut llançar un últim dard a Feijóo.

"L'única aportació de Feijóo a la política espanyola ha estat la d'obrir les portes de governs regionals a Vox. Va ser sortir de Galícia i descobrir-se la seva autèntica cara", ha conclòs el president espanyol.