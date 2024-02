El president del Senat, Pedro Rollán, ha carregat contra la llei d'amnistia en considerar-la una "esmena a la totalitat" de la vigència de la Constitució. "Aquesta no és una llei qualsevol. La Constitució pot ser perfeccionada, perquè no és intocable, però hi ha procediments per fer-ho", ha afirmat Rollán en una entrevista que publica aquest diumenge 'La Vanguardia'. No obstant això, el dirigent popular ha reconegut que seria "inconstitucional" no tramitar la llei d'amnistia a la cambra alta. "A títol personal estic en contra de la llei, però al Senat no es cometrà cap irregularitat, independentment que coincideixi o no coincideixi amb les preferències del seu president o les del grup parlamentari a què pertanyo", ha deixat clar Rollán.

El president del Senat ha recordat també que ha demanat dos informes als lletrats sobre l'amnistia. "Un per aclarir els procediments de tramitació de la llei o no. I el segon, sobre el fons, que tindrà en compte informes anteriors, com ara el dels lletrats de la comissió de Justícia del Congrés, especialment crític", ha comentat Rollán. "Hi haurà un tercer informe, perquè la comissió general de Comunitats Autònomes té la potestat d'emetre un informe, ja que hi ha qüestions que afecten les autonomies. Farem el que diguin els informes", ha recalcat el president del Senat, que no s'ha volgut mullar sobre si les protestes per la sentència del procés, el 2019, es poden considerar terrorisme. "Això ho hauran de determinar els jutges. Jo no m'atreveixo a dir si va ser terrorisme o no", ha apuntat Rollán. "Van ser esdeveniments lamentables, perquè algunes persones que s'estaven manifestant legítimament, van anar més enllà. Manifestar-se és saludable, però quan alguns es dediquen a cremar contenidors, a assetjar les institucions, a envoltar, apallissar i tustar policies, això és delicte al Codi Penal. Els jutges diran quin delicte", ha conclòs el president del Senat.