Ximo Puig ha presentat aquest dilluns la renúncia a l'acta de senador pel País Valencià en un moviment que s'interpreta com el pas previ a presentar-se com a candidat per a ambaixador d'Espanya davant l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), segons ha avançat el diari 'Las Provincias' i han confirmat a l'ACN fonts del PSOE.

El govern espanyol podria aprovar la designació aquest mateix dimarts en el marc del Consell de Ministres setmanal. Puig va anunciar el desembre passat la intenció de deixar la secretaria general del Partit Socialista del País Valencià per donar pas a una renovació de la formació, una decisió que va comportar que també deixés l'acta de diputat autonòmic.