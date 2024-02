El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistit aquest dimarts que ell no té cap coneixement sobre suposats contactes entre l'independentisme i Rússia, i ha recordat que la resolució del Parlament Europeu que demanava investigar aquests vincles sempre parla de "supòsits", però no de certeses. El ministre ha acusat el PP de "cinisme" i li ha recordat que "contràriament" al que passava durant el mandat de Rajoy, ara l'executiu respecta la separació de poders, i no actua, per exemple, com ho va fer el PP amb l'Operació Catalunya.

Marlaska ha fet aquestes manifestacions en resposta a una pregunta del senador i expresident d'Extremadura José Antonio Monago, que li ha recordat que el Parlament Europeu ha aprovat una resolució que demana a l'Estat investigar les suposades connexions de l'independentisme català i Rússia. La resolució no va comptar amb el vot dels socialistes europeus, que segons Monago prefereixen "defensar els interessos d'un pròfug que els dels espanyols". "Vostès estan fent una llei d'amnistia perquè res s'interposi al seu camí, ampliaran l'àmbit d'impunitat al terrorisme i al delicte de traïció", ha dit. Segons Monago, aquest "impunitat" als delictes de terrorisme i traïció "no té comparació a cap altre país". "Vostès no investigaran cap ingerència russa", ha dit, quan Rússia "en aquests moments està maniobrant al nostre país" a través de "polítics, funcionaris i periodistes". En la seva resposta, Marlaska ha recordat que la resolució del Parlament Europeu perquè parla d'ingerència russa a través de l'extrema dreta de diversos països. El document, ha destacat, cita casos molt concrets, però en el cas d'Espanya només diu que hi ha "suposades" relacions entre Rússia i l'independentisme. "A mi no em conten aquests vincles. No dic que no existeixen, sinó que no en tinc constància", ha dit. En tot cas, Marlaska ha recordat que el Parlament Europeu no reclama res a l'executiu espanyol, sinó que demana "a les autoritats judicials competents", i no al govern espanyol, que investiguin aquests supòsits. "Perquè a qui correspon investigar és a la Justícia i no al govern, com feien vostès, posant-se a les resolucions i destruint proves, o com ho feien en l'Operació Catalunya". "Les coses en democràcia es fan respectant la separació de poders", ha conclòs.