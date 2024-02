L'executiva del PSOE ha decidit aquest matí per unanimitat sol·licitar a Ábalos la seva acta de diputat. "Esperem que es produeixi les pròximes 24 hores", ha assegurat la portaveu, Esther Peña, en roda de premsa des de Ferraz. L'exministre, de moment, es resisteix i vol negociar una sortida pactada.

El discurs de l'exemplaritat es va incorporar a Ferraz i al Govern de Pedro Sánchez com un senyal d'identitat després d'accedir a la Moncloa a través d'una moció de censura justificada pels casos que esquitxaven el Govern de Mariano Rajoy. Mantenir el llistó i aixecar un mur contra el qual seria el primer cas de corrupció que aguaita el Govern, sota la responsabilitat política del que va ser una de les persones del primer cercle de confiança de Sánchez, ara és l'objectiu dels socialistes.

El cas Koldo ha reviscut les conjectures al partit sobre els motius de la sortida d'Ábalos del Govern i de la secretaria d'Organització del PSOE el juliol del 2021. Una decisió que va agafar per sorpresa tothom al partit i que continua sense explicació oficial més de dos anys i mig després. El PP vol apuntar directament el president del Govern, a través del seu exministre, amb la sospita que el va destituir per conèixer aquest cas de corrupció.

Després de la seva destitució al ministeri i el seu abandonament de Ferraz, Ábalos va mantenir l'acta de diputat i va ser nomenat president de la comissió d'Interior. A les passades eleccions va repetir a les llistes electorals, com a número dos per la seva terra, València. Allà encara manté certa influència amb el control d'un petit sector, gens comparable amb èpoques passades, però que va treure el cap per valorar quan va estar a punt de produir-se una batalla en primàries per a la successió de Ximo Puig.

La repetició a les llistes electorals, així com a la presidència de la comissió d'Interior, també va cridar l'atenció entre alguns dels companys. No va acabar de fer un pas al costat total ni se li va exigir, malgrat sortir del Govern i de Ferraz de forma sobtada. Entre els exdirigents del primer "sanchismo" que van conèixer qui es va convertir a la mà dreta hi va haver veus d'advertència sobre algunes de les seves conductes. Crides d'atenció sobre la seva idoneïtat. Així mateix, coincideixen a mostrar els dubtes sobre la possibilitat que actués sol. I és que alguns ho recorden com un xofer, altres com un escorta i, la majoria, com algú amb certes limitacions per assumir funcions més estratègiques.