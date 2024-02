Cent dies després de la investidura de Pedro Sánchez, la gestió del Govern del PSOE i Sumar encara no convenç bona part dels espanyols. Amb els efectes dels acords amb els partits independentistes i, sobretot, la llei d'amnistia del 'procés' copant el debat polític, la meitat de la ciutadania valora negativament l'actuació de l'Executiu coincidint, a més, amb les mobilitzacions creixents dels agricultors en protesta per la situació del camp.

En aquest context, el 51,7% dels espanyols suspenen la gestió del Govern, segons l'Enquesta Política d'Espanya del GESOP per a Premsa Ibèrica. Un percentatge que ha pujat 1,3 punts des que va començar la legislatura. Els aprovats, en canvi, han baixat aquests últims tres mesos i ara els ciutadans que avalen la tasca del Consell de Ministres representen el 23,8%, 4,7 punts menys que al sondeig del novembre. Tot i això, aquells que eviten posar nota a l'Executiu han crescut de manera notable, 4,2 punts, fins al 22,9%.

Un 44,5% dels votants socialistes aproven la gestió de Sánchez i el seu Gabinet, però gairebé una quarta part (22,7%) la desaprova i tres de cada 10 no se'n pronuncien (31,4%). L'electorat de Sumar és el que es mostra més satisfet amb l'actuació de l'Executiu (57,8%). A ERC i Junts prima el rebuig sobre el suport, però l'electorat postconvergent està molt dividit: el 37,6% suspèn el Govern i el 31,3% ho aprova. Com s'esperava, entre els votants del PP i de Vox hi ha un clam en contra.

Des del novembre fins avui s'ha produït un canvi significatiu. A l'anterior enquesta, Catalunya i el País Basc eren les úniques comunitats en què el Govern aprovava. Ara només ho fa a Galícia, on el PSOE s'acaba d'enfonsar a les eleccions autonòmiques: el 38,2% dels gallecs beneeixen l'Executiu davant el 33,9% que li dona l'esquena. El 42% dels catalans desaproven l'Executiu, el 23,5% avala la seva actuació i el 33,8% evita decantar-se. Entre els bascos, el 36,2% opta per no pronunciar-se, el 32,1% reprova la gestió i el 25,8% li dona el vistiplau.

Per franges d'edat, a totes predominen les opinions negatives sobre les positives, encara que de manera menys acusada entre els espanyols més grans, a partir dels 60 anys. Els més crítics són els que tenen entre 45 i 59 anys. Tampoc no hi ha grans diferències per sexes, amb majoria de suspensos tant entre els homes com entre les dones.

En aquestes percepcions, pesa molt el pessimisme que hi ha sobre l'evolució d'Espanya. El 60,8% dels ciutadans tenen una visió negativa de la situació del país de cara als dos anys vinents i el 34,3% són més aviat optimistes, uns nivells similars als de l'enquesta del novembre passat. El grau de pessimisme es va reduir de manera significativa el maig del 2023, coincidint amb la convocatòria de les eleccions generals, però es va tornar a disparar amb el desenllaç de la investidura.