El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest divendres des de Xile –on ha comparegut al costat de Gabriel Boric- que esgotarà la legislatura. "Ho sento molt per l'oposició", ha dit, "però seran quatre anys de govern de coalició progressista, pesi a qui pesi, perquè malgrat que a l'oposició se li farà llarg, així és la democràcia". Sánchez també ha demanat als ciutadans que tenen "dubtes" sobre la llei d'amnistia que "confiïn" en les bondats de la mesura, perquè "serà beneficiosa per a la reconciliació i fonamental per garantir la prosperitat econòmica del país als pròxims anys".

El president espanyol ha fet aquestes manifestacions l'endemà de l'aprovació del dictamen de la llei d'amnistia, que se sotmetrà al ple del Congrés dijous de la setmana que ve amb el 'sí' assegurat de totes les forces que la poden fer prosperar. Un cop superat aquest escull, i amb el punt de mira ja als pressupostos del 2024, Sánchez ha donat per fet que esgotarà la legislatura. Ha recordat que els ciutadans van votar el 23-J per "un govern progressista quatre anys més", i van dir a les urnes que "no volien un govern reaccionari". "Això és el que estem fent a Espanya", ha dit, "estem posant en marxa tota l'agenda progressista que jo em vaig comprometre a desplegar si em donaven la seva confiança el 23-J, i seran quatre anys més de govern de coalició progressista, pesi a qui pesi". En aquest sentit, ha recordat que un dels elements "importants" del seu programa d'investidura és la reconciliació a Catalunya, "una crisi que estem arrossegant des del 2017". "Fixi's la quantitat d'energia que estem malgastant parlant d'una crisi del 2017", ha dit. Per tant, segons Sánchez, la seva tasca "no és polaritzar ni confrontar, sinó construir convivència i cridar a la reconciliació". "Això és el que estem fent amb la llei d'amnistia, superar unes conseqüències judicials que la política i la societat espanyola arrosseguen des del 2017". A més, segons Sánchez "crida l'atenció" que els responsables d'aquella crisi institucional i social, com "va ser el PP", "no se sentin interpel·lats, sinó que fins i tot se sentin aliens a una cridi que ells van contribuir a alimentar". En aquest marc, ha insistit que la llei d'amnistia i els indults permeten construir convivència. Les dues mesures, ha recordat, han comptat amb el rebuig del PP i també "amb els dubtes de molts espanyols", però "jo crec que el temps ha demostrat que la decisió valenta que va adoptar el govern d'Espanya ha estat positiva per a la societat catalana i per al conjunt de l'espanyola". El president espanyol també ha justificat els canvis que el PSOE ha admès a la llei. "Tenim un dictamen de la Comissió de Venècia que ens va apuntar a algunes millores del projecte de llei, i això és el que hem fet". En aquest sentit, ha insistit que "la llei va entrar constitucional al Congrés i en sortirà constitucional i en sintonia amb el dret europeu, com no pot ser d'altra manera".