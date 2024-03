Albiach fa oficial la seva candidatura per liderar els comuns el 12-M i estén la mà a Podem per concórrer plegats

La coordinadora dels comuns, Jéssica Albiach, ha fet oficial aquest dimecres la seva candidatura a les primàries del partit per liderar la candidatura del 12-M. En un acte a Montcada i Reixac (Vallès Occidental) i acompanyada de l'exalcaldessa Laura Campos, Albiach ha estès la mà a la nova direcció de Podem Catalunya per concórrer plegats, deixant la pilota a la seva teulada: "Nosaltres tenim clar que l'adversari és a l'altre cantó de la pancarta, nosaltres hi estem oberts", ha assegurat.

D'altra banda, ha celebrat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, presenti una proposta de finançament singular per a Catalunya, però li retreu que és electoralista, que arriba tard i que hauria d'haver sorgit del consens de partits.